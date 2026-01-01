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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1279 – сумка для профессиональной фотокамеры с комплектом оптики из трех объективов. Имеет два кармана для небольших аксессуаров. Снабжена нескользящим плечевым ремнем. Размер позволяет разместить фотокамеру с пристегнутыми телеобъективом. Размер, см – 27х18х30.
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