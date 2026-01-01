Fotokvant Godspeed SY1276 сумка

Артикул: NVF-7788

Fotokvant Godspeed SY1276 – удобная сумка для хранения и транспортировки DSLR-камеры с объективом и дополнительного объектива или вспышки.

Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Модель имеет вставные модульные перегородки для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука. Для мелких аксессуаров есть внешние карманы. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка. Внешние размеры - 32x12x25 см. Толщина стенок - 1 см.