Fotokvant Godspeed SY1266L сумка

Артикул: NVF-7804

Fotokvant Godspeed SY1266L – фотосумка в стиле "брифкейс" для любительских фотокамер с комплектом оптики в 1-2 объектива и накамерной вспышки. Найдется также место для размещения планшета 7-9 дюймов. Размер, см – 32x28x20. Изготовлена из нейлона 1680D. В сумке предусмотрена вынимаемая внутренняя вставка под фототехнику.