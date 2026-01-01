Fotokvant Godspeed SY1265M сумка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1265M – удобная, практичная сумка в стиле брифкейс для фототехники. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, три объектива, аксессуары и 13-дюймовый ноутбук. Сумка имеет съемную внутреннюю вставку для фототехники. Цвет – черный. Размер, см – 30х23х10.
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