Fotokvant Godspeed SY1265M сумка

Артикул: NVF-7801

Fotokvant Godspeed SY1265M – удобная, практичная сумка в стиле брифкейс для фототехники. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, три объектива, аксессуары и 13-дюймовый ноутбук. Сумка имеет съемную внутреннюю вставку для фототехники. Цвет – черный. Размер, см – 30х23х10.