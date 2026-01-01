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Fotokvant Godspeed SY1260S сумка
Fotokvant Godspeed SY1260S сумка
Fotokvant Godspeed SY1260S сумка
Fotokvant Godspeed SY1260S сумка
Fotokvant Godspeed SY1260S сумка

Fotokvant Godspeed SY1260S сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7784

Fotokvant Godspeed SY1260S – сумка для 1 или 2 DSLR-камер, 4 или 6 среднезумных объективов, фотовспышки, дополнительных источников питания и многих других аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани и может быть установлена на платформу с колесами (приобретается отдельно). Размер, см – 37х20х20. Вес, гр – 960.

Описание

Fotokvant Godspeed SY1260S сумка

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.

Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов.  Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

640 ₽
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