Фолиевый фильтр Deep Straw 015 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 60,8%, поглощение 0,22%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1260M – сумка для 2 или 3 DSLR камер, 4 или 6 средне зумных объективов, фотовспышки, дополнительных источников питания и многих других аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани и может быть установлена на платформу с колесами (приобретается отдельно). Внутренне пространство может быть трансформировано с помощью съемных перегородок под ваши текущие потребности. Размер, см – 50х18х22. Вес, кг – 1,3.
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Фолиевый фильтр Deep Straw 015 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 60,8%, поглощение 0,22%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Deep Amber 104 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 63,9%, поглощение 0,19%. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.