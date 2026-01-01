Артикул: NVF-7785

Fotokvant Godspeed SY1260M – сумка для 2 или 3 DSLR камер, 4 или 6 средне зумных объективов, фотовспышки, дополнительных источников питания и многих других аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани и может быть установлена на платформу с колесами (приобретается отдельно). Внутренне пространство может быть трансформировано с помощью съемных перегородок под ваши текущие потребности. Размер, см – 50х18х22. Вес, кг – 1,3.