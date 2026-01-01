Fotokvant Godspeed SY901L сумка синяя

Артикул: OLE-1406

Fotokvant Godspeed SY901L – практичная сумка для переноски фототехники и объективов. Защитные внутренние съемные разделители позволяют формировать внутренне пространство под свои потребности. Сумка изготовлена из водонепроницаемого нейлона 600D. Имеет передний карман для мелких предметов и аксессуаров, таких как батареи, мобильный телефон, ключи и т. д. Для удобства переноски имеется регулируемый наплечный ремень и ручка. Внутренние размеры, см – 21х14х22.