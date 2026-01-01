Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY516L – сумка из водостойкой ткани для фототехники. Вмещает 1-2 зеркальные камеры, 4-6 объективов со средним зумом, фотовспышку и многие другие аксессуары. Сумка имеет надежный жесткий корпус который защищает все содержимое от ударов. Размер, см – 40Х23Х25. Вес, кг – 2.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.