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Fotokvant Godspeed SY516L сумка
Fotokvant Godspeed SY516L сумка

Fotokvant Godspeed SY516L сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7412

Fotokvant Godspeed SY516L – сумка из водостойкой ткани для фототехники. Вмещает 1-2 зеркальные камеры, 4-6 объективов со средним зумом, фотовспышку и многие другие аксессуары. Сумка имеет надежный жесткий корпус который защищает все содержимое от ударов. Размер, см – 40Х23Х25. Вес, кг – 2.

Описание

Fotokvant Godspeed SY516L сумка

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