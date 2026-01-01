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Fotokvant Godspeed SY509 сумка

Fotokvant Godspeed SY509 сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7779

Fotokvant Godspeed SY509 – небольшая, удобная сумка. Вмещает в себя зеркальную полупрофессиональную камеру, 1-2 объектива и вспышку. Изготовлена из нейлона 1680D и полиэстера 600D. Внешний размер, см – 26х16х14.

Описание

Fotokvant Godspeed SY509 сумка

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