Fotokvant Godspeed SY509 сумка

Fotokvant CAP-77-Sony - крышка для объектива диаметром 77 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY509 – небольшая, удобная сумка. Вмещает в себя зеркальную полупрофессиональную камеру, 1-2 объектива и вспышку. Изготовлена из нейлона 1680D и полиэстера 600D. Внешний размер, см – 26х16х14.
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Fotokvant CAP-77-Sony - крышка для объектива диаметром 77 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).