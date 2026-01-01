Fotokvant Godspeed SY504 Black сумка черная

Артикул: NVF-8084

Fotokvant Godspeed SY504 Black – легкая компактная сумка, идеально подходит для транспортировки фото и видеотехники. В нее поместятся 1 DSLR камера, 2 фикс объектива или портативная видеокамера и мелкие аксессуары. Внешний размер, см – 28х20х13. Изготовлена из водостойкой ткани. Вес, кг – 0,5. Цвет – черный.

Сумка доступна в черном, оранжевом и сером цветах.