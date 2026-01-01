Fotokvant Godspeed SY504 Black сумка черная

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY504 Black – легкая компактная сумка, идеально подходит для транспортировки фото и видеотехники. В нее поместятся 1 DSLR камера, 2 фикс объектива или портативная видеокамера и мелкие аксессуары. Внешний размер, см – 28х20х13. Изготовлена из водостойкой ткани. Вес, кг – 0,5. Цвет – черный.
Сумка доступна в черном, оранжевом и сером цветах.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.