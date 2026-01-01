Fotokvant Godspeed SY502 небольшая сумка для фото- видеотехники

Арт. NVF-7114

Fotokvant NVF-7114 – фон нетканый. Размер, м – 1,6х5,0.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и сьемки на выезде. Фон имеет небликующую матовую поверхность. Нетканый фон прочен и влагоустойчив, легко моется влажной материей. Цвет – вишневый.