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Fotokvant Godspeed SY502 небольшая сумка для фото- видеотехники
Fotokvant Godspeed SY502 небольшая сумка для фото- видеотехники
Fotokvant Godspeed SY502 небольшая сумка для фото- видеотехники

Fotokvant Godspeed SY502 небольшая сумка для фото- видеотехники

Fotokvant
Артикул: NVF-7780

Fotokvant Godspeed SY502 – легкая компактная сумка, идеально подходит для транспортировки фото и видеотехники. В нее поместятся 1 DSLR камера, 2 фикс объектива или портативная видеокамера и мелкие аксессуары. Внешний размер, см – 35х16х14. Изготовлена из водостойкой ткани. Вес, кг – 0,5. Сумка доступна в черном цвете с оранжевыми, серыми и голубыми вставками.

Описание

Fotokvant Godspeed SY502 небольшая сумка для фото- видеотехники

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Fotokvant BN-1650 Cherry нетканый фон 1,6х5,0 м вишневый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-7114 – фон нетканый. Размер, м – 1,6х5,0.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и сьемки на выезде. Фон имеет небликующую матовую поверхность. Нетканый фон прочен и влагоустойчив, легко моется влажной материей. Цвет – вишневый.

1 420 ₽
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