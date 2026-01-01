Fotokvant Godspeed SY501 Gray сумка серая

Благодаря передвигающимся дивайдерам можно регулировать внутреннее пространство сумки так, как нужно пользователю, поэтому сумка подойдет не только для фотоаппарата, но и для малогабаритной видеокамеры. Водостойкие материалы позволяют использовать модель при любых погодных условиях. Сумку можно носить в руках или на плече.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.