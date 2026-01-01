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Fotokvant Godspeed SY501 Gray сумка серая
Fotokvant Godspeed SY501 Gray сумка серая
Fotokvant Godspeed SY501 Gray сумка серая
Fotokvant Godspeed SY501 Gray сумка серая

Fotokvant Godspeed SY501 Gray сумка серая

Fotokvant
Артикул: OLE-1405

Fotokvant Godspeed SY501 Gray – стильная, легкая, компактная фотосумка. Вмещает DSLR камеру, 2 средне зумных объектива и аксессуары. Имеет удобный наплечный ремень. Обеспечивает полную защиту фотообъектов от внешнего воздействия. Изготовлена из водостойкой ткани. Вес, кг – 0,75. Внешний размер, мм – 220х160х120. Цвет – серый.

Описание

Благодаря передвигающимся дивайдерам можно регулировать внутреннее пространство сумки так, как нужно пользователю, поэтому сумка подойдет не только для фотоаппарата, но и для малогабаритной видеокамеры. Водостойкие материалы позволяют использовать модель при любых погодных условиях. Сумку можно носить в руках или на плече.

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