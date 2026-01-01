Fotokvant Godspeed SY1266M сумка

Артикул: NVF-7777

Fotokvant Godspeed SY1266M – фотосумка в стиле "брифкейс" для любительских фотокамер с комплектом оптики в 1-2 объектива и накамерной вспышки. Найдется также место для размещения планшета 7-9 дюймов. Размер, см – 24x13x23. Изготовлена из нейлона 1680D.