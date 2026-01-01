Fotokvant Godspeed SY1003S сумка

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1003S – стильная, легкая, компактная фотосумка. Вмещает DSLR камеру, 1 средне зумный объектив, фотовспышку и карты памяти. Имеет удобный наплечный ремень. Обеспечивает полную защиту фотообъектов от внешнего воздействия. Изготовлена из водостойкой ткани.
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