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Fotokvant Comman 119S сумка

Fotokvant Comman 119S сумка

Fotokvant
Артикул: OLE-1407

Fotokvant Comman 119S – удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 1-2 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлон 1680D и полиэстер 600D. Цвет – коричневый. Размер, см – 26х23х18.

Описание

Fotokvant Comman 119S сумка

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