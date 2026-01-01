Fotokvant Comman Castle119L сумка

Артикул: OLE-1404

Fotokvant Comman Castle 119L - удобная, практичная сумка для фото- и видеотехники.

В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 3-4 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлон 1680D и полиэстер 600D. Размер - 33х20х25 см. Цвет - коричневый.