Fotokvant Comman Castle119L сумка

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman Castle 119L - удобная, практичная сумка для фото- и видеотехники.
В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 3-4 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Сумка изготовлена из нейлон 1680D и полиэстер 600D. Размер - 33х20х25 см. Цвет - коричневый.
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