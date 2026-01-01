Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman 118S - сумка для фотоаппарата.
Сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок. Вмещает DSLR-камеру и запасной объектив. Также в ней найдется место для мелких аксессуаров. Выполнена из водостойкой ткани. Комплектуется наплечным ремнем.
Размер - 20х15х20 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter