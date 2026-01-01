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Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата
Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата
Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата
Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата
Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата

Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-0984

Fotokvant Comman 118S - сумка для фотоаппарата.

Сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок. Вмещает DSLR-камеру и запасной объектив. Также в ней найдется место для мелких аксессуаров. Выполнена из водостойкой ткани. Комплектуется наплечным ремнем.

Размер - 20х15х20 см.

Описание

Fotokvant Comman 118S сумка для фотоаппарата

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