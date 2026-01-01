Артикул: DAN-0984

Fotokvant Comman 118S - сумка для фотоаппарата.

Сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок. Вмещает DSLR-камеру и запасной объектив. Также в ней найдется место для мелких аксессуаров. Выполнена из водостойкой ткани. Комплектуется наплечным ремнем.

Размер - 20х15х20 см.