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Fotokvant Comman Lanneret 110S Gray фотосумка

Fotokvant Comman Lanneret 110S Gray фотосумка

Fotokvant
Артикул: NVF-8102

Fotokvant Comman 110S Gray – удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 2 объектива и вспышку. Сумка изготовлена из нейлона 1680D и полиэстера 600D. Цвет – серый. Размер, см – 18х12х19.

Описание

Fotokvant Comman Lanneret 110S Gray фотосумка

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