Fotokvant Comman Lanneret 110S Black фотосумка черная

Артикул: NVF-8092

Fotokvant Comman Lanneret 110S Black – удобная, практичная сумка для фототехники.

В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, пару объективов и вспышку. Сумка изготовлена из нейлона 1680D и полиэстра 600D. Цвет – черный. Размер, см – 18х12х19.