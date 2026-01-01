Fotokvant Comman Lanneret 110М Gray фотосумка

Артикул: NVF-8093

Fotokvant Comman 110М Gray – удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 2-3 объектива и вспышку. Сумка изготовлена из нейлона 1680D и полиэстер 600D. Цвет – серый. Размер, см – 22х16х20,5.