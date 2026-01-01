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Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая
Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая
Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая
Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая

Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая

Fotokvant
Артикул: DAN-3445

Фотосумка серая Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 3-4 объектива. Сумка изготовлена из нейлона 1680D и полиэстера 600D. Цвет - серый. Размер - 25х20х23,5 см.

Описание

Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая

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