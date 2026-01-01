Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая

Фон Wansen PB-1520-02 White translucent пластиковый белый просветный, размер - 1,55х2 м.
Белый пластиковый, просветный фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,55х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотосумка серая Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey.
Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 3-4 объектива. Сумка изготовлена из нейлона 1680D и полиэстера 600D. Цвет - серый. Размер - 25х20х23,5 см.
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Фон Wansen PB-1520-02 White translucent пластиковый белый просветный, размер - 1,55х2 м.
Белый пластиковый, просветный фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,55х2 м.