Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey фотосумка серая

Артикул: DAN-3445

Фотосумка серая Fotokvant Comman Lanneret 110L Grey.

Удобная, практичная сумка для фототехники. В ней без труда можно разместить зеркальную полупрофессиональную камеру, 3-4 объектива. Сумка изготовлена из нейлона 1680D и полиэстера 600D. Цвет - серый. Размер - 25х20х23,5 см.