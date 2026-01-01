images
images
images
images
images
Fotokvant BSN-06 Grey сумка для фотоаппарата цвета серый
Fotokvant BSN-06 Grey сумка для фотоаппарата цвета серый
Fotokvant BSN-06 Grey сумка для фотоаппарата цвета серый
Fotokvant BSN-06 Grey сумка для фотоаппарата цвета серый
Fotokvant BSN-06 Grey сумка для фотоаппарата цвета серый

Fotokvant BSN-06 Grey сумка для фотоаппарата цвета серый

Fotokvant
Артикул: DAN-5554

Сумка Fotokvant BSN-06 Grey для фотоаппарата, цвет - серый.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 22х15х11 см. Цвет - серый.

Описание

Сумка имеет очень стильный вид, она изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искуственной кожи. Закрывается клапаном с застежкой на магните. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку, дополнительный объектив или зарядное устройство. В двух небольших кармашках под клапаном уместятся карты памяти и шнур.

Внутреннее пространство сумки может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LADU 55-82 повышающее кольцо для фильтров 55-82 мм
Арт. DAN-2837
Fotokvant LADU 55-82 повышающее кольцо для фильтров 55-82 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-82.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-82 мм.

250 ₽
В корзину
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Арт. DAN-4381
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Понижающее кольцо Fotokvant LADD 58-52 мм.

Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 58 мм.

250 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
История фотографии за 5 минут
История фотографии за 5 минут
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.