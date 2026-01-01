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Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой
Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой
Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой
Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой
Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой
Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой

Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой

Fotokvant
Артикул: DAN-5553

Сумка Fotokvant BSN-05 Blue для фотоаппарата, цвет - голубой.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 20х16х8 см. Цвет - голубой.

Описание

Сумка имеет очень стильный вид, она изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искуственной кожи. Закрывается клапаном с застежкой на магните. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку, дополнительный объектив или зарядное устройство. 

Внутреннее пространство сумки может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей.

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