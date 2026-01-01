Fotokvant BSN-05 Blue сумка для фотоаппарата цвета голубой

Описание

Сумка имеет очень стильный вид, она изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искуственной кожи. Закрывается клапаном с застежкой на магните. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку, дополнительный объектив или зарядное устройство.

Внутреннее пространство сумки может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей.