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Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа
Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа

Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа

Fotokvant
Артикул: MTG-6261

Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа. Сумки серии "А" изготавливаются вручную в единственном экземпляре и не могут быть повторены в точности. Поэтому обладатели данных сумок могут быть уверены в их неповторимом стиле и являться единственными владельцами. Шьются из высококачественной натуральной итальянской кожи с применением фурнитуры такого же класса. Замки быстрораскрываемые фастекс системы "кобра". Все швы сделаны седельным швом из вощеной нитки, торцы обработаны японской химией.

Описание

Fotokvant A-2825 – стильная кожаная сумка для камеры

Сумка комплектуется съемным вкладышем для защиты оборудования от внешнего воздействия. Данная сумка может использоваться как повседневная если вынуть вкладыш и будет неповторимым, уникальным аксессуаром.


Назначение и применение

  • Хранение камеры: для повседневной носки и защиты фотоаппарата.
  • Транспортировка: для удобной переноски камеры в путешествиях.
  • Стильный аксессуар: кожаный дизайн подчеркнёт индивидуальность фотографа.
  • Защита от повреждений: мягкая подкладка предотвращает царапины и удары.

Ключевые особенности

  • Кожаный корпус: прочный, долговечный и стильный материал.
  • Мягкая внутренняя подкладка: защищает камеру от царапин и ударов.
  • Компактный размер: для камеры с небольшим объективом.
  • Дополнительное отделение: для аксессуаров (батарея, карта памяти).
  • Ремень через плечо: удобная переноска.
  • Ручка для ношения: для переноски в руке.
  • Коричневый цвет: классический и стильный дизайн.

Технические характеристики

  • Тип: кожаная сумка для камеры
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: A-2825
  • Цвет: коричневый
  • Материал: натуральная кожа
  • Внутренняя подкладка: мягкая
  • Способ ношения: через плечо, в руке
  • Применение: хранение и транспортировка камеры
  • Внешние размеры: 28х25х12 см.
  • Внутренние размеры: 22х21х8 см.

Как использовать сумку

  1. Установка камеры: поместите камеру в основное отделение сумки.
  2. Хранение аксессуаров: положите запасную батарею или карту памяти в дополнительный карман.
  3. Закрытие: застегните сумку для защиты от пыли и повреждений.
  4. Переноска: используйте ремень через плечо или ручку для переноски в руке.

Преимущества использования

  • Стиль: элегантный кожаный дизайн.
  • Защита: мягкая подкладка предотвращает повреждения.
  • Удобство: два способа переноски.
  • Универсальность: подходит для повседневного использования.

Совместимость с оборудованием

  • Камеры: компактные и беззеркальные камеры с небольшим объективом.
  • Аксессуары: запасные батареи, карты памяти, фильтры.

Уход и хранение

  • Храните сумку в сухом месте, защищённом от влаги.
  • При загрязнении протирайте кожу мягкой влажной тканью.
  • Используйте специальные средства для ухода за кожей.

Комплектация

В стандартную поставку входит кожаная сумка Fotokvant A-2825 – 1 шт.

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