Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа

Fotokvant A-2825 – стильная кожаная сумка для камеры
Сумка комплектуется съемным вкладышем для защиты оборудования от внешнего воздействия. Данная сумка может использоваться как повседневная если вынуть вкладыш и будет неповторимым, уникальным аксессуаром.
Назначение и применение
- Хранение камеры: для повседневной носки и защиты фотоаппарата.
- Транспортировка: для удобной переноски камеры в путешествиях.
- Стильный аксессуар: кожаный дизайн подчеркнёт индивидуальность фотографа.
- Защита от повреждений: мягкая подкладка предотвращает царапины и удары.
Ключевые особенности
- Кожаный корпус: прочный, долговечный и стильный материал.
- Мягкая внутренняя подкладка: защищает камеру от царапин и ударов.
- Компактный размер: для камеры с небольшим объективом.
- Дополнительное отделение: для аксессуаров (батарея, карта памяти).
- Ремень через плечо: удобная переноска.
- Ручка для ношения: для переноски в руке.
- Коричневый цвет: классический и стильный дизайн.
Технические характеристики
- Тип: кожаная сумка для камеры
- Бренд: Fotokvant
- Модель: A-2825
- Цвет: коричневый
- Материал: натуральная кожа
- Внутренняя подкладка: мягкая
- Способ ношения: через плечо, в руке
- Применение: хранение и транспортировка камеры
- Внешние размеры: 28х25х12 см.
- Внутренние размеры: 22х21х8 см.
Как использовать сумку
- Установка камеры: поместите камеру в основное отделение сумки.
- Хранение аксессуаров: положите запасную батарею или карту памяти в дополнительный карман.
- Закрытие: застегните сумку для защиты от пыли и повреждений.
- Переноска: используйте ремень через плечо или ручку для переноски в руке.
Преимущества использования
- Стиль: элегантный кожаный дизайн.
- Защита: мягкая подкладка предотвращает повреждения.
- Удобство: два способа переноски.
- Универсальность: подходит для повседневного использования.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: компактные и беззеркальные камеры с небольшим объективом.
- Аксессуары: запасные батареи, карты памяти, фильтры.
Уход и хранение
- Храните сумку в сухом месте, защищённом от влаги.
- При загрязнении протирайте кожу мягкой влажной тканью.
- Используйте специальные средства для ухода за кожей.