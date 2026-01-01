Артикул: MTG-6261

Fotokvant A-2825 сумка для камеры коричневая кожа. Сумки серии "А" изготавливаются вручную в единственном экземпляре и не могут быть повторены в точности. Поэтому обладатели данных сумок могут быть уверены в их неповторимом стиле и являться единственными владельцами. Шьются из высококачественной натуральной итальянской кожи с применением фурнитуры такого же класса. Замки быстрораскрываемые фастекс системы "кобра". Все швы сделаны седельным швом из вощеной нитки, торцы обработаны японской химией.