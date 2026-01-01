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Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож
Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож

Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож

Fotokvant
Артикул: MTG-6264

Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кожа. Сумки серии "А" изготавливаются вручную в единственном экземпляре и не могут быть повторены в точности. Поэтому обладатели данных сумок могут быть уверены в их неповторимом стиле и являться единственными владельцами. Шьются из высококачественной натуральной итальянской кожи с применением фурнитуры такого же класса. Замок быстрораскрываемый фастекс системы "кобра". Все швы сделаны седельным швом из вощеной нитки, торцы обработаны японской химией. Для биноклей по ширине до 15 см.

Описание

Назначение и применение

  • Хранение камеры: для повседневной носки и защиты бинокля.
  • Транспортировка: для удобной переноски бинокля в путешествиях.
  • Стильный аксессуар: кожаный дизайн подчеркнёт индивидуальность пользователя.
  • Защита от повреждений: стенки сумки предотвращают от царапин и ударов.

Ключевые особенности

  • Кожаный корпус: прочный, долговечный и стильный материал.
  • Мягкая внутренняя подкладка: защищает бинокль от царапин и ударов.
  • Компактный размер: для биноклей шириной до 15 см.
  • Ремень через плечо: удобная переноска.
  • Черно-желтый цвет: классический и стильный дизайн.

Технические характеристики

  • Тип: кожаная сумка для камеры
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: A-2018
  • Цвет: черно-желтый
  • Материал: натуральная кожа
  • Способ ношения: через плечо
  • Применение: хранение и транспортировка бинокля
  • Внешние размеры: 21х17,5х7 см.
  • Внутренние размеры: 20х15,5х6 см.

Преимущества использования

  • Стиль: элегантный кожаный дизайн.
  • Универсальность: подходит для повседневного использования.

Уход и хранение

  • Храните сумку в сухом месте, защищённом от влаги.
  • При загрязнении протирайте кожу мягкой влажной тканью.
  • Используйте специальные средства для ухода за кожей.

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