Fotokvant A-2018 сумка для бинокля черно-желтая кож

Назначение и применение
- Хранение камеры: для повседневной носки и защиты бинокля.
- Транспортировка: для удобной переноски бинокля в путешествиях.
- Стильный аксессуар: кожаный дизайн подчеркнёт индивидуальность пользователя.
- Защита от повреждений: стенки сумки предотвращают от царапин и ударов.
Ключевые особенности
- Кожаный корпус: прочный, долговечный и стильный материал.
- Мягкая внутренняя подкладка: защищает бинокль от царапин и ударов.
- Компактный размер: для биноклей шириной до 15 см.
- Ремень через плечо: удобная переноска.
- Черно-желтый цвет: классический и стильный дизайн.
Технические характеристики
- Тип: кожаная сумка для камеры
- Бренд: Fotokvant
- Модель: A-2018
- Цвет: черно-желтый
- Материал: натуральная кожа
- Способ ношения: через плечо
- Применение: хранение и транспортировка бинокля
- Внешние размеры: 21х17,5х7 см.
- Внутренние размеры: 20х15,5х6 см.
Преимущества использования
- Стиль: элегантный кожаный дизайн.
- Универсальность: подходит для повседневного использования.
Уход и хранение
- Храните сумку в сухом месте, защищённом от влаги.
- При загрязнении протирайте кожу мягкой влажной тканью.
- Используйте специальные средства для ухода за кожей.