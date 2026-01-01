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Falcon Eyes футляр для фотоаппарата L

Falcon Eyes футляр для фотоаппарата L

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3011

Футляр для фотоаппарата Falcon Eyes L.

Мягкий неопреновый чехол для фотокамеры, длина фотоаппарата с объективом до 220 мм.

Описание

Неопреновый чехол для фотокамеры, обеспечивает дополнительную защиту для больших цифровых зеркальных камер, в том числе с батарейным блоком, и объективом (см. характеристики с размерами).

Этот футляр плотно одевается на камеру с объективом, поглощает удары, предупреждает появление царапин. Изготовлен из неопрена ( водонепроницаемый, эластичный, мягкий и прочный материал). Цельная конструкция проста в использовании и универсальна, подходит для широкого модельного ряда фотокамер.

Характеристики:

  • ширина фотоаппарата - до 180 мм
  • высота фотоаппарата - до 140 мм
  • длина фотоаппарата с объективом - до 220 мм
  • материал - неопрен

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