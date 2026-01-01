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CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная
CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная
CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная
CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная

CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная

Cullmann
Артикул: DAN-2722

CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная.

Модель разработана специально для компактных фотокамер, таких как Canon Powershot SX700HS, Nikon Coolpix S810c и др.

Описание

Легкая и удобная сумка с высокой степенью защиты оборудования от механических повреждений. Высококачественный материалы и фурнитура гарантируют большой скоро службы без потери качества. Закрытые молнии предотвращают попадание влаги во время сильных осадков. Съемный и регулируемый по длине наплечный ремень обеспечивает удобную транспортировку. Предусмотрено крепление сумки по ремне. Большое открытие сумки позволяет легко и быстро достать содержимое. Удобный дополнительный отсек обеспечивает место для хранения дополнительных принадлежностей, например, таких как карты памяти. Для надежной защиты камеры от царапин внутри используется мягкий защитный материал.

Технические характеристики:

  • размеры, см - 4х7х11
  • вес, гр - 85

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