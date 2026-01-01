CULLMANN ULTRALIGHT pro Compact 300 сумка для фотоаппарата черная.

Описание

Легкая и удобная сумка с высокой степенью защиты оборудования от механических повреждений. Высококачественный материалы и фурнитура гарантируют большой скоро службы без потери качества. Закрытые молнии предотвращают попадание влаги во время сильных осадков. Съемный и регулируемый по длине наплечный ремень обеспечивает удобную транспортировку. Предусмотрено крепление сумки по ремне. Большое открытие сумки позволяет легко и быстро достать содержимое. Удобный дополнительный отсек обеспечивает место для хранения дополнительных принадлежностей, например, таких как карты памяти. Для надежной защиты камеры от царапин внутри используется мягкий защитный материал.

Технические характеристики: