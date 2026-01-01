Cullmann SYDNEY pro Maxima 200 сумка для фотооборудования

Вспышка YongNuo YN-14EX II Speedlite для макросъемки, система Canon.
Кольцевая вспышка создает хорошее равномерное освещение без глубоких теней. Полностью поддерживает TTL-функции для фотокамер Canon. Является полноценным аналогом Canon MR-14EX.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann SYDNEY pro Maxima 200 – практичная и стильная сумка, изготовлена из прочного водоотталкивающего материала.
Она прекрасно подойдет для размещения фото- и видеокамер, аксессуаров и личных вещей. Сменные перегородки способствуют удобному размещению оборудования. Внутренние карманы для хранения карт памяти имеют специальную цветовую маркировку. Для переноски предусмотрен прочный плечевой ремень и мягкая ручка, а также возможно крепление на ремень. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Внутренние размеры 23х18х13 см. Вес – 570 г.
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Вспышка YongNuo YN-14EX II Speedlite для макросъемки, система Canon.
Кольцевая вспышка создает хорошее равномерное освещение без глубоких теней. Полностью поддерживает TTL-функции для фотокамер Canon. Является полноценным аналогом Canon MR-14EX.
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).