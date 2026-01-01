Cullmann SYDNEY pro Maxima 200 сумка для фотооборудования

Артикул: OLE-0972

Cullmann SYDNEY pro Maxima 200 – практичная и стильная сумка, изготовлена из прочного водоотталкивающего материала.

Она прекрасно подойдет для размещения фото- и видеокамер, аксессуаров и личных вещей. Сменные перегородки способствуют удобному размещению оборудования. Внутренние карманы для хранения карт памяти имеют специальную цветовую маркировку. Для переноски предусмотрен прочный плечевой ремень и мягкая ручка, а также возможно крепление на ремень. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Внутренние размеры 23х18х13 см. Вес – 570 г.