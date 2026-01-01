Cullmann MALAGA Compact 300 сумка для фотоаппарата черная

Артикул: MTG-0096

Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 300 сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов. Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Так же есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит Ваше оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.