Cullmann MALAGA Compact 300 сумка для фотоаппарата черная

Характеристики:
- цвет - чёрный
- материал - немнущийся полиэстер 450D с покрытием из ПУ
- внутренние размеры, мм - 70х110х40
- вес, г - 86
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 300 сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов. Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Так же есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит Ваше оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.
Характеристики:
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