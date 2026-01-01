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Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Purpur/Grau сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Purpur/Grau сумка для фотооборудования

Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Purpur/Grau сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1412

Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Purpur/Grau – компактная сумка в спортивном стиле из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения CSC-камеры с двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Сменные внутренние перегородки помогут разместить оборудование. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча. Для дополнительной защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм – 90х230х150. Вес, г – 680.

Описание

Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Purpur/Grau сумка для фотооборудования

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