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Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная
Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная
Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная
Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная

Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная

Cullmann
Артикул: MTG-0102

Сумка для компактной камеры. Cистема двойной защиты: прочная наружняя оболочка и внутренняя мягкая многослойная подкладка. Ребра на боковой поверхности сумки создают дополнительную надёжную защиту от физических воздействий. Имеется петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния. Кармашек для карт-памяти.

Описание

Характеристики:

  • цвет - черный
  • материал - полиэстер
  • внутренние размеры, мм - 70х110х40
  • вес, г - 85

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