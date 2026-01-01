Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная

Артикул: MTG-0102

Сумка для компактной камеры. Cистема двойной защиты: прочная наружняя оболочка и внутренняя мягкая многослойная подкладка. Ребра на боковой поверхности сумки создают дополнительную надёжную защиту от физических воздействий. Имеется петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния. Кармашек для карт-памяти.