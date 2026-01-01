Cullmann LAGOS Compact 300 Сумка для фотокамеры черная

Характеристики:
- цвет - черный
- материал - полиэстер
- внутренние размеры, мм - 70х110х40
- вес, г - 85
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для компактной камеры. Cистема двойной защиты: прочная наружняя оболочка и внутренняя мягкая многослойная подкладка. Ребра на боковой поверхности сумки создают дополнительную надёжную защиту от физических воздействий. Имеется петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния. Кармашек для карт-памяти.
Характеристики:
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