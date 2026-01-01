Cullmann BRISTOL Maxima 333+ brown сумка для фото оборудования

Артикул: MTG-0085

Сумка для фотооборудования Cullmann BRISTOL Maxima 333+ brown для небольших камер с аксессуарами. У сумки имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. В переднем кармане имется органайзер.