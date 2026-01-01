Cullmann BRISTOL Maxima 333+ brown сумка для фото оборудования

Характеристики:
- цвет - коричневый
- внутренние размеры, см - 30х21х10
- вес, г - 740
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для фотооборудования Cullmann BRISTOL Maxima 333+ brown для небольших камер с аксессуарами. У сумки имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. В переднем кармане имется органайзер.
Характеристики:
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Cullmann BRISTOL Maxima 322+ brown идеально подходит для небольших камер с аксессуарами.
Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застежка-защелка. Передний карман оснащен органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.