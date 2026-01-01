Cullmann BRISTOL Maxima 322+ brown сумка для фото оборудования

Характеристики
- цвет - коричневый
- внутренние размеры, см - 27х18х10
- вес, г - 630
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann BRISTOL Maxima 322+ brown идеально подходит для небольших камер с аксессуарами.
Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застежка-защелка. Передний карман оснащен органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.
Характеристики
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter