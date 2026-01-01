Артикул: MTG-0756

CULLMANN BRISTOL Maxima 333+ blue сумка для фото оборудования.

Подходит для небольших камер с аксессуарами.

Боковой клапан для быстрого доступа. Отсек для планшета.

Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка.

Передний карман с органайзером.

Чехол для защиты от дождя/солнца.



Цвет: синий

Внутренние размеры (ДхВхГ): 30х21х10 см

Вес: 740 г