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Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования
Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования
Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования
Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0082

Сумка для фотооборудования Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман оснащен органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.

Описание

Характеристики

  • цвет - синий
  • внутренние размеры, см - 27х18х10
  • вес, г - 630

Комплектация

  • Чехол для защиты от дождя/солнца.
  • Наплечный ремень

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