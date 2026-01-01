Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

Артикул: MTG-0082

Сумка для фотооборудования Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман оснащен органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.