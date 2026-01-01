Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue сумка для фото оборудования

Характеристики
- цвет - синий
- внутренние размеры, см - 27х18х10
- вес, г - 630
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для фотооборудования Cullmann BRISTOL Maxima 322+ blue идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман оснащен органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.
Характеристики
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.