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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN BRISTOL Maxima 333+ dark blue сумка для фото оборудования.
Подходит для небольших камер с аксессуарами.
Боковой клапан для быстрого доступа. Отсек для планшета.
Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка.
Передний карман с органайзером.
Чехол для защиты от дождя/солнца.
Цвет: синий с черным
Внутренние размеры (ДхВхГ): 30х21х10 см
Вес: 740 г
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