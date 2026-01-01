images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники
Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники

Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5265

Рюкзак (сумка) женский Tenba Sue Bryce Backpack 15 для фототехники.

Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальных или зеркальных камер, 4-6 объективов до 400 мм и ноутбука до 15 дюймов. Внешний размер - 46х32х20 см. Внутренний размер - 41х29х14 см. Отделение для ноутбука - 44х27х1 см. Вес - 2,2 кг. Цвет - черный с коричневой отделкой.

Описание

Рюкзак имеет винтажный дизайн и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Рюкзак изготовлен из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура и замки YKK®. Конструктивно он разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. Широкий поясной ремень позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище. При необходимости поясной ремень можно снять.

На внутренней крышке рюкзака расположены два кармана на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.

Конструктивно предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования. Отделение для фототехники снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. При необходимости, делители можно удалить и использовать рюкзак для личных вещей.

Рюкзак имеет боковые расширяемые карманы. Один карман для бутылки с водой, зонта и т.п. Второй карман с фиксирующим ремнем для установки компактного штатива.

У спинки рюкзака расположено отделение на молнии с боковым доступом для ноутбука, а в верхней части небольшой карман на молнии для документов, кошелька, телефона и т.п.

Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах.

Характеристики:

  • материал -  кожа Eco Vegan
  • внешний размер - 46х32х20 см
  • внутренний размер - 41х29х14 см
  • отделение для ноутбука - 44х27х1 см
  • дождевик - нет
  • вес - 2,2 кг
  • цвет - черный с коричневой отделкой

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Арт. DAN-4812
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 17 ч

Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.

-10 %2 550 ₽
2 290 ₽
В корзину

Видео

Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.