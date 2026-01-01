Tenba (637-804) Sue Bryce Backpack 15 рюкзак женский для фототехники

Описание

Рюкзак имеет винтажный дизайн и относится к эксклюзивной линейке фотосумок. Рюкзак изготовлен из качественных материалов: кожа Eco Vegan двух цветов, медная фурнитура и замки YKK®. Конструктивно он разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. Широкий поясной ремень позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище. При необходимости поясной ремень можно снять.

На внутренней крышке рюкзака расположены два кармана на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.

Конструктивно предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования. Отделение для фототехники снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. При необходимости, делители можно удалить и использовать рюкзак для личных вещей.

Рюкзак имеет боковые расширяемые карманы. Один карман для бутылки с водой, зонта и т.п. Второй карман с фиксирующим ремнем для установки компактного штатива.

У спинки рюкзака расположено отделение на молнии с боковым доступом для ноутбука, а в верхней части небольшой карман на молнии для документов, кошелька, телефона и т.п.



Предусмотрена установка на тележку или чемодан на колесах.

Характеристики: