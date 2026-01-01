Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный

Рюкзак имеет стильный, молодежный дизайн. Вместе с тем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.
Эргономичная лямка легко подстраиваются под фигуру пользователя для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года.
Доступ к оборудованию расположен с боку и предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро. Чтобы достать камеру, достаточно развернуть рюкзак через плечо и достать все что вам необходимо.
На передней части расположено отделение на молнии для планшета и аксессуаров. Наружный боковой карман с компрессионными ремнями предусмотрен для размещения компактного штатива или бутылки с водой.
Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей.
Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.
Характеристики:
- материал - нейлон 210D shadow rip-stop
- внешний размер - 38х21х17 см
- внутренний размер - 34х18х11 см
- отделение для планшета - 25х18х1 см
- дождевик - есть
- вес - 0,6 кг
- цвет - черный