Tenba (636-413) Solstice Backpack 20 Black рюкзак для фототехники черный

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 210D shadow rip-stop с армированной нитью и пропиткой DWR) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. Широкий поясной и нагрудные ремни позволят надежно зафиксировать рюкзак на туловище.

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Конструктивно в данной модели рюкзака предусмотрен быстрый доступ к оборудованию. Чтобы достать камеру, достаточно повернуть рюкзак вперед и достать все что вам необходимо. Также предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования.

На внутренней крышке рюкзака расположен карман на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п.



Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей.

Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики: