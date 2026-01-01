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Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники
Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники

Tenba (638-713) Roadie Hybrid Roller 21 рюкзак с колесами для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5230

Рюкзак Tenba Roadie Hybrid Roller 21 с колесами, для фототехники.

Гибридная модель чемодан-рюкзак на колесах предназначен для размещения двух зеркальных фотокамер, 8-10 объективов до 400 мм, ноутбука 17 дюймов, штатива и аксессуаров. Внешний размер - 53х36х23 см. Внутренний размер - 43х30х15,2-17,7 см. Отделение для ноутбука - 47х30х2 см. Вес - 5,3 кг. Цвет - черный.

Описание

Чемодан-рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Нижнее (основное) отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей. На внешней стороне расположено отделение на молнии для размещения ноутбука и планшета.

Чемодан также снабжен трехсекционной телескопической ручкой, амортизирующими колесами с подшипниками из высокоуглеродистой стали, и дождевиком для дополнительной защиты от непогоды.

При использовании чемодана на мягкой и влажной земле или песчаном пляже, где нет возможности катить чемодан, в данной модели предусмотрены наплечные лямки. На задней стенке в кармане на молнии расположены удобные ремни для переноски чемодана в формфакторе рюкзака. Предусмотрен ремень для дополнительной фиксации на груди. Углы усилены высокопрочным материалом Hypalon от DuPont.

Характеристики:

  • материал -  баллистический нейлон 1680 ден
  • внешний размер - 53х36х23 см
  • внутренний размер - 43х30х15,2-17,7 см
  • отделение для ноутбука - 47х30х2 см
  • дождевик - есть
  • вес - 5,3 кг
  • цвет - черный

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