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Tenba (637-734) Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-734) Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-734) Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники

Tenba (637-734) Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9290

Tenba Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive (637-734) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 25х23х13 см, отделение для ноутбука – 33х22х2 см. Цвет - хаки. 

Описание

  • Отделение для оборудования - 25х23х13 см
  • Отделение для ноутбука - 33х22х2 см
  • Вес  – 0,91 кг
  • Внешняя ткань - влагостойкий хлопок 600D
  • Внутренняя ткань - полированный трикотаж высокой плотности 300 г/м
  • Молнии - YKK

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Арт. DAN-9293
Tenba (637-737) Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Наличие
более 10 шт

Tenba Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive (637-737) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 28х27х13 см, отделение для ноутбука – 37х25х2 см. Цвет - хаки. 

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