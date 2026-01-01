Tenba (637-734) Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники

Артикул: DAN-9290

Tenba Fulton v2 14L Backpack Tan/Olive (637-734) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 25х23х13 см, отделение для ноутбука – 33х22х2 см. Цвет - хаки.