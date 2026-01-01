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Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники
Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники

Tenba (637-731) Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9288

Tenba Fulton v2 10L Backpack Tan/Olive (637-731) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 20х22х10 см, отделение для планшета – 24х22х1 см. Цвет хаки. 

Описание

  • Отделение для оборудования - 20х22х10 см
  • Отделение для ноутбука - 24х22х1 см
  • Вес  – 0,79 кг
  • Внешняя ткань - влагостойкий хлопок 600D
  • Внутренняя ткань - полированный трикотаж высокой плотности 300 г/м
  • Молнии - YKK

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

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