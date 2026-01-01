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Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива
Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива

Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива

Tenba
Артикул: DAN-5225

Рюкзак Tenba Fulton Backpack 10 Tan/Olive для фототехники, олива.

Рюкзак предназначен для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 3-4 объективами, планшета 9,7 дюймов, штатива и личных вещей. Также рюкзак подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 40х27х13 см. Отделение для оборудования - 20х22х10 см. Отделение для планшета - 28х20х1 см. Вес - 0,8 кг. Цвет - оливковый.

Описание

Рюкзак сочетают в себе винтажный стиль, современный комфорт, функциональность и защиту фотокамеры. Изготовлены из легкого и мягкого натурального хлопка. Рюкзаки серии Fulton обладают полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, мягкий чехол для планшета и регулируемый по объему отсек для личных вещей.

Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Объем верхнего отсека, в зависимости от его заполнения может быть быстро изменен. Достаточно затянуть или выпустить компрессионные ремни. 

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

На передней части рюкзака расположено отделение на молнии с дополнительными карманами для удобного размещения ноутбука, планшета, документов, бумажника и других личных вещей. Усиленный расширяемый боковой карман с фиксирующими ремнями предназначен для переноски штатива или монопода. Сетчатый боковой карман предназначен для бутылки с водой.

Нижняя зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. 

Характеристики:

  • внешний размер - 40х27х13 см
  • отделение для оборудования - 20х22х10 см
  • отделение для планшета - 28х20х1 см
  • вес - 0,8 кг
  • цвет - оливковый

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при заказе
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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

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