Tenba (637-722) Fulton Backpack 10 Tan/Olive рюкзак для фототехники олива

Описание

Рюкзак сочетают в себе винтажный стиль, современный комфорт, функциональность и защиту фотокамеры. Изготовлены из легкого и мягкого натурального хлопка. Рюкзаки серии Fulton обладают полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, мягкий чехол для планшета и регулируемый по объему отсек для личных вещей.

Верхняя зона рюкзака предназначена для личных вещей. Объем верхнего отсека, в зависимости от его заполнения может быть быстро изменен. Достаточно затянуть или выпустить компрессионные ремни.



Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

На передней части рюкзака расположено отделение на молнии с дополнительными карманами для удобного размещения ноутбука, планшета, документов, бумажника и других личных вещей. Усиленный расширяемый боковой карман с фиксирующими ремнями предназначен для переноски штатива или монопода. Сетчатый боковой карман предназначен для бутылки с водой.

Нижняя зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования. Вставка для фотокамеры снабжена съемными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование.



Характеристики: