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Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники

Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9795

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black (637-756) рюкзак для фототехники.

Вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6-8 объективов до 500 мм и ноутбук 16 дюймов. Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дрон.

Описание

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black – профессиональный тактический рюкзак для фото- и видеооборудования

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black (артикул DAN-9795) – это профессиональный рюкзак для транспортировки и быстрого доступа к фото- и видеооборудованию. Объёмом 24 литра он вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6–8 объективов (включая длиннофокусные до 500 мм), ноутбук до 16 дюймов и даже дрон DJI Mavic 3. Рюкзак разработан для активных фотографов, видеографов и путешественников, которым требуется надёжная защита техники и удобство в работе.

Модель Axis v2 отличается продуманной организацией внутреннего пространства, тремя вариантами доступа к оборудованию, высококачественными материалами и тактическим дизайном, вдохновлённым военной экипировкой. Рюкзак изготовлен из всепогодного нейлона Tenba Helix™ 420D, который обладает высокой гидрофобностью, прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию. В комплекте идёт двухсторонний чехол Weather Wrap для защиты от дождя и солнца.

Ключевые особенности

  • Вместимость: 1–2 камеры, 6–8 объективов (до 500 мм), ноутбук 16", планшет, дрон DJI Mavic 3.
  • Три варианта доступа: боковой быстрый доступ, верхний доступ к длиннофокусной оптике и полный доступ со стороны спины для защиты от кражи.
  • Материал: водоотталкивающий нейлон 420D Helix™, молнии YKK с защитой от осадков.
  • Система MOLLE: совместимость с тактическими подсумками и аксессуарами, съёмный поясной ремень.
  • Чехол Weather Wrap: двухсторонний чехол от дождя и солнца (серебристая сторона – отражение тепла, чёрная – маскировка).
  • Эргономика: система Pivot-Fit для идеальной посадки на плечи, перфорированные лямки, воздухопроницаемый каркас Airflow.
  • Скрытый карман для трекера: неопреновый карман для AirTag или Tile (трекер приобретается отдельно).
  • Крепление штатива: двойные ремни MOLLE и скрытый карман для ножек штатива.

Технические характеристики

  • Модель: Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24
  • Артикул: 637-756
  • Цвет: чёрный
  • Объём: 24 литра
  • Внешние размеры: 52 × 32 × 22 см
  • Внутренние размеры: 47 × 29 × 15 см
  • Отделение для планшета: 37 × 25 × 2 см
  • Вес: 2,1 кг
  • Материал: нейлон 420D Helix™, Rip-stop нейлон внутри
  • Молнии: YKK, влагозащитная в отделении для ноутбука
  • Защита от погоды: чехол Weather Wrap (двухсторонний)
  • Совместимость с MOLLE: есть
  • Слот для трекера: AirTag / Tile

Три способа доступа к оборудованию

  • Боковой быстрый доступ: моментально достать камеру с установленным объективом, не снимая рюкзак. Идеально для репортажной и уличной съёмки.
  • Верхний доступ: позволяет быстро достать камеру с длиннофокусным объективом (например, Sony 200-600mm, Canon 100-500mm, Nikon 800mm).
  • Полный доступ со стороны спины: открывает всё внутреннее пространство для удобной упаковки и защищает оборудование от кражи.

Организация внутреннего пространства

  • Внутренние делители: съёмные, регулируемые, позволяют настроить пространство под конкретное оборудование.
  • Защита из пены EVA: по всему корпусу, обеспечивает амортизацию при ударах.
  • Отделение для ноутбука: до 16 дюймов, с влагозащитной молнией, доступ без полного открытия рюкзака.
  • Карман-органайзер: на передней панели для кабелей, аккумуляторов, документов, смартфона.
  • Скрытый карман для трекера: из неопрена, совместим с AirTag и Tile.

Комфорт и эргономика

  • Ремни Pivot-Fit: автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки.
  • Перфорированные лямки и спинка: обеспечивают вентиляцию и комфорт в любую погоду.
  • Съёмный поясной ремень: дополнительная фиксация и распределение нагрузки.
  • Два нагрудных ремня: регулируются по высоте, позволяют комфортно носить рюкзак (особенно удобно для женщин).
  • Удобная ручка: с полимерной вставкой и покрытием EVA.

Защита от погоды и внешних факторов

  • Водоотталкивающий нейлон 420D Helix™: вода скатывается с ткани, не впитываясь.
  • Молнии YKK с влагозащитой: в отделении для ноутбука.
  • Двухсторонний чехол Weather Wrap: серебристая сторона отражает солнечные лучи, чёрная – маскирует рюкзак и защищает от дождя.

Крепление штатива и аксессуаров

  • Двойные ремни безопасности: совместимые со стропами MOLLE, для крепления штатива к передней части рюкзака.
  • Скрытый карман для ножек штатива: обеспечивает дополнительную фиксацию.
  • Боковой карман: для небольшого штатива, стабилизатора, монопода или бутылки с водой.
  • Съёмный поясной ремень: можно использовать как отдельный разгрузочный пояс.

Совместимость с оборудованием

  • Камеры: 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры.
  • Объективы: 6–8 объективов, включая длиннофокусные до 500 мм (Sony FE 200-600mm, Canon RF 100-500mm, Nikon Z 800mm).
  • Дроны: DJI Mavic 3 и аналогичные по размеру.
  • Ноутбук: до 16 дюймов.
  • Планшет: отделение 37×25×2 см

Уход и хранение

  • При загрязнении протирайте внешнюю поверхность влажной тканью.
  • Не используйте агрессивные химикаты и отбеливатели.
  • Храните рюкзак в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.

Комплектация

  • Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black
  • Съёмные внутренние делители
  • Двухсторонний чехол Weather Wrap
  • Съёмный поясной ремень

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