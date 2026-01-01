Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black – профессиональный тактический рюкзак для фото- и видеооборудования
Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black (артикул DAN-9795) – это профессиональный рюкзак для транспортировки и быстрого доступа к фото- и видеооборудованию. Объёмом 24 литра он вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6–8 объективов (включая длиннофокусные до 500 мм), ноутбук до 16 дюймов и даже дрон DJI Mavic 3. Рюкзак разработан для активных фотографов, видеографов и путешественников, которым требуется надёжная защита техники и удобство в работе.
Модель Axis v2 отличается продуманной организацией внутреннего пространства, тремя вариантами доступа к оборудованию, высококачественными материалами и тактическим дизайном, вдохновлённым военной экипировкой. Рюкзак изготовлен из всепогодного нейлона Tenba Helix™ 420D, который обладает высокой гидрофобностью, прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию. В комплекте идёт двухсторонний чехол Weather Wrap для защиты от дождя и солнца.
Ключевые особенности
- Вместимость: 1–2 камеры, 6–8 объективов (до 500 мм), ноутбук 16", планшет, дрон DJI Mavic 3.
- Три варианта доступа: боковой быстрый доступ, верхний доступ к длиннофокусной оптике и полный доступ со стороны спины для защиты от кражи.
- Материал: водоотталкивающий нейлон 420D Helix™, молнии YKK с защитой от осадков.
- Система MOLLE: совместимость с тактическими подсумками и аксессуарами, съёмный поясной ремень.
- Чехол Weather Wrap: двухсторонний чехол от дождя и солнца (серебристая сторона – отражение тепла, чёрная – маскировка).
- Эргономика: система Pivot-Fit для идеальной посадки на плечи, перфорированные лямки, воздухопроницаемый каркас Airflow.
- Скрытый карман для трекера: неопреновый карман для AirTag или Tile (трекер приобретается отдельно).
- Крепление штатива: двойные ремни MOLLE и скрытый карман для ножек штатива.
Технические характеристики
- Модель: Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24
- Артикул: 637-756
- Цвет: чёрный
- Объём: 24 литра
- Внешние размеры: 52 × 32 × 22 см
- Внутренние размеры: 47 × 29 × 15 см
- Отделение для планшета: 37 × 25 × 2 см
- Вес: 2,1 кг
- Материал: нейлон 420D Helix™, Rip-stop нейлон внутри
- Молнии: YKK, влагозащитная в отделении для ноутбука
- Защита от погоды: чехол Weather Wrap (двухсторонний)
- Совместимость с MOLLE: есть
- Слот для трекера: AirTag / Tile
Три способа доступа к оборудованию
- Боковой быстрый доступ: моментально достать камеру с установленным объективом, не снимая рюкзак. Идеально для репортажной и уличной съёмки.
- Верхний доступ: позволяет быстро достать камеру с длиннофокусным объективом (например, Sony 200-600mm, Canon 100-500mm, Nikon 800mm).
- Полный доступ со стороны спины: открывает всё внутреннее пространство для удобной упаковки и защищает оборудование от кражи.
Организация внутреннего пространства
- Внутренние делители: съёмные, регулируемые, позволяют настроить пространство под конкретное оборудование.
- Защита из пены EVA: по всему корпусу, обеспечивает амортизацию при ударах.
- Отделение для ноутбука: до 16 дюймов, с влагозащитной молнией, доступ без полного открытия рюкзака.
- Карман-органайзер: на передней панели для кабелей, аккумуляторов, документов, смартфона.
- Скрытый карман для трекера: из неопрена, совместим с AirTag и Tile.
Комфорт и эргономика
- Ремни Pivot-Fit: автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки.
- Перфорированные лямки и спинка: обеспечивают вентиляцию и комфорт в любую погоду.
- Съёмный поясной ремень: дополнительная фиксация и распределение нагрузки.
- Два нагрудных ремня: регулируются по высоте, позволяют комфортно носить рюкзак (особенно удобно для женщин).
- Удобная ручка: с полимерной вставкой и покрытием EVA.
Защита от погоды и внешних факторов
- Водоотталкивающий нейлон 420D Helix™: вода скатывается с ткани, не впитываясь.
- Молнии YKK с влагозащитой: в отделении для ноутбука.
- Двухсторонний чехол Weather Wrap: серебристая сторона отражает солнечные лучи, чёрная – маскирует рюкзак и защищает от дождя.
Крепление штатива и аксессуаров
- Двойные ремни безопасности: совместимые со стропами MOLLE, для крепления штатива к передней части рюкзака.
- Скрытый карман для ножек штатива: обеспечивает дополнительную фиксацию.
- Боковой карман: для небольшого штатива, стабилизатора, монопода или бутылки с водой.
- Съёмный поясной ремень: можно использовать как отдельный разгрузочный пояс.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры.
- Объективы: 6–8 объективов, включая длиннофокусные до 500 мм (Sony FE 200-600mm, Canon RF 100-500mm, Nikon Z 800mm).
- Дроны: DJI Mavic 3 и аналогичные по размеру.
- Ноутбук: до 16 дюймов.
- Планшет: отделение 37×25×2 см
Уход и хранение
- При загрязнении протирайте внешнюю поверхность влажной тканью.
- Не используйте агрессивные химикаты и отбеливатели.
- Храните рюкзак в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.