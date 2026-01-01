Tenba (637-756) Axis v2 Tactical Backpack 24 Black рюкзак для фототехники

Описание

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black – профессиональный тактический рюкзак для фото- и видеооборудования

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Black (артикул DAN-9795) – это профессиональный рюкзак для транспортировки и быстрого доступа к фото- и видеооборудованию. Объёмом 24 литра он вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6–8 объективов (включая длиннофокусные до 500 мм), ноутбук до 16 дюймов и даже дрон DJI Mavic 3. Рюкзак разработан для активных фотографов, видеографов и путешественников, которым требуется надёжная защита техники и удобство в работе.

Модель Axis v2 отличается продуманной организацией внутреннего пространства, тремя вариантами доступа к оборудованию, высококачественными материалами и тактическим дизайном, вдохновлённым военной экипировкой. Рюкзак изготовлен из всепогодного нейлона Tenba Helix™ 420D, который обладает высокой гидрофобностью, прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию. В комплекте идёт двухсторонний чехол Weather Wrap для защиты от дождя и солнца.

Ключевые особенности

Вместимость: 1–2 камеры, 6–8 объективов (до 500 мм), ноутбук 16", планшет, дрон DJI Mavic 3.

1–2 камеры, 6–8 объективов (до 500 мм), ноутбук 16", планшет, дрон DJI Mavic 3. Три варианта доступа: боковой быстрый доступ, верхний доступ к длиннофокусной оптике и полный доступ со стороны спины для защиты от кражи.

боковой быстрый доступ, верхний доступ к длиннофокусной оптике и полный доступ со стороны спины для защиты от кражи. Материал: водоотталкивающий нейлон 420D Helix™, молнии YKK с защитой от осадков.

водоотталкивающий нейлон 420D Helix™, молнии YKK с защитой от осадков. Система MOLLE: совместимость с тактическими подсумками и аксессуарами, съёмный поясной ремень.

совместимость с тактическими подсумками и аксессуарами, съёмный поясной ремень. Чехол Weather Wrap: двухсторонний чехол от дождя и солнца (серебристая сторона – отражение тепла, чёрная – маскировка).

двухсторонний чехол от дождя и солнца (серебристая сторона – отражение тепла, чёрная – маскировка). Эргономика: система Pivot-Fit для идеальной посадки на плечи, перфорированные лямки, воздухопроницаемый каркас Airflow.

система Pivot-Fit для идеальной посадки на плечи, перфорированные лямки, воздухопроницаемый каркас Airflow. Скрытый карман для трекера: неопреновый карман для AirTag или Tile (трекер приобретается отдельно).

неопреновый карман для AirTag или Tile (трекер приобретается отдельно). Крепление штатива: двойные ремни MOLLE и скрытый карман для ножек штатива.

Технические характеристики

Модель: Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 24 Артикул: 637-756

637-756 Цвет: чёрный

чёрный Объём: 24 литра

24 литра Внешние размеры: 52 × 32 × 22 см

52 × 32 × 22 см Внутренние размеры: 47 × 29 × 15 см

47 × 29 × 15 см Отделение для планшета: 37 × 25 × 2 см

37 × 25 × 2 см Вес: 2,1 кг

2,1 кг Материал: нейлон 420D Helix™, Rip-stop нейлон внутри

нейлон 420D Helix™, Rip-stop нейлон внутри Молнии: YKK, влагозащитная в отделении для ноутбука

YKK, влагозащитная в отделении для ноутбука Защита от погоды: чехол Weather Wrap (двухсторонний)

чехол Weather Wrap (двухсторонний) Совместимость с MOLLE: есть

есть Слот для трекера: AirTag / Tile

Три способа доступа к оборудованию

Боковой быстрый доступ: моментально достать камеру с установленным объективом, не снимая рюкзак. Идеально для репортажной и уличной съёмки.

моментально достать камеру с установленным объективом, не снимая рюкзак. Идеально для репортажной и уличной съёмки. Верхний доступ: позволяет быстро достать камеру с длиннофокусным объективом (например, Sony 200-600mm, Canon 100-500mm, Nikon 800mm).

позволяет быстро достать камеру с длиннофокусным объективом (например, Sony 200-600mm, Canon 100-500mm, Nikon 800mm). Полный доступ со стороны спины: открывает всё внутреннее пространство для удобной упаковки и защищает оборудование от кражи.

Организация внутреннего пространства

Внутренние делители: съёмные, регулируемые, позволяют настроить пространство под конкретное оборудование.

съёмные, регулируемые, позволяют настроить пространство под конкретное оборудование. Защита из пены EVA: по всему корпусу, обеспечивает амортизацию при ударах.

по всему корпусу, обеспечивает амортизацию при ударах. Отделение для ноутбука: до 16 дюймов, с влагозащитной молнией, доступ без полного открытия рюкзака.

до 16 дюймов, с влагозащитной молнией, доступ без полного открытия рюкзака. Карман-органайзер: на передней панели для кабелей, аккумуляторов, документов, смартфона.

на передней панели для кабелей, аккумуляторов, документов, смартфона. Скрытый карман для трекера: из неопрена, совместим с AirTag и Tile.

Комфорт и эргономика

Ремни Pivot-Fit: автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки.

автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Перфорированные лямки и спинка: обеспечивают вентиляцию и комфорт в любую погоду.

обеспечивают вентиляцию и комфорт в любую погоду. Съёмный поясной ремень: дополнительная фиксация и распределение нагрузки.

дополнительная фиксация и распределение нагрузки. Два нагрудных ремня: регулируются по высоте, позволяют комфортно носить рюкзак (особенно удобно для женщин).

регулируются по высоте, позволяют комфортно носить рюкзак (особенно удобно для женщин). Удобная ручка: с полимерной вставкой и покрытием EVA.

Защита от погоды и внешних факторов

Водоотталкивающий нейлон 420D Helix™: вода скатывается с ткани, не впитываясь.

вода скатывается с ткани, не впитываясь. Молнии YKK с влагозащитой: в отделении для ноутбука.

в отделении для ноутбука. Двухсторонний чехол Weather Wrap: серебристая сторона отражает солнечные лучи, чёрная – маскирует рюкзак и защищает от дождя.

Крепление штатива и аксессуаров

Двойные ремни безопасности: совместимые со стропами MOLLE, для крепления штатива к передней части рюкзака.

совместимые со стропами MOLLE, для крепления штатива к передней части рюкзака. Скрытый карман для ножек штатива: обеспечивает дополнительную фиксацию.

обеспечивает дополнительную фиксацию. Боковой карман: для небольшого штатива, стабилизатора, монопода или бутылки с водой.

для небольшого штатива, стабилизатора, монопода или бутылки с водой. Съёмный поясной ремень: можно использовать как отдельный разгрузочный пояс.

Совместимость с оборудованием

Камеры: 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры.

1–2 беззеркальные или зеркальные камеры. Объективы: 6–8 объективов, включая длиннофокусные до 500 мм (Sony FE 200-600mm, Canon RF 100-500mm, Nikon Z 800mm).

6–8 объективов, включая длиннофокусные до 500 мм (Sony FE 200-600mm, Canon RF 100-500mm, Nikon Z 800mm). Дроны: DJI Mavic 3 и аналогичные по размеру.

DJI Mavic 3 и аналогичные по размеру. Ноутбук: до 16 дюймов.

до 16 дюймов. Планшет: отделение 37×25×2 см

Уход и хранение