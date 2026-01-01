Shimoda Urban Explore 20 - Anthracite 520-180 рюкзак и вставка Core Unit для фототехники

Описание

Антрацитовый цвет выгодно подчеркнет ваш утонченный вкус и сдержанную элегантность. Идеальная замена тривиальному черному. Антрацитовый цвет уместен в любой обстановке и идеально комбинируется с цветовой гаммой вашего гардероба. Застежки на молниях с логотипом выполнены из экологически чистого TRU и добавляют изысканности в дизайн рюкзака.



Два вида доступа к оборудованию

Полный со спины – защита от кражи и удобное размещение оборудования. Клапан основного доступа выполнен из вспененного полимера EVA методом термоформовки для максимальной защиты оборудования.

Боковой – быстрый доступ к камере с установленным объективом.

На внутренней части клапана бокового доступа имеется дополнительный карман для фиксации откидного клапана защитной вставки.

Если вы опасаетесь кражи оборудования через боковой доступ, его можно заблокировать, закрыв на молнию боковой клапан защитной вставки.

Для удобства над клапаном расположена эргономичная ручка для перевода рюкзака в горизонтальное положение. Молния YKK SplashGuard® надежно защищает оборудование от попадания дождя, снега, песка и пыли.



Защита оборудования

Корпус вставки и делители изготовлены из пены EVA и обеспечивают лучшую защиту при минимальном объеме и весе.

Металлическая рама придает вставке максимальную жесткость и прочность.

Делители настраивают пространство вставки точно под размер оборудования.

Дополнительно можно приобрести комплект делителей-карманов 520-209.



Отделение для личных вещей

Верхнее отделение на молнии предназначено для личных вещей. Ланчбокс, тонкий дождевик, зарядное устройство для ноутбука, солнцезащитные очки, записная книжка и т.п. Для небольших предметов внутри отделения имеется сетчатый карман на молнии с двумя дополнительными карманами и быстросъемным зажимом для ключей.



Индивидуальная настройка внутреннего пространства

Отделение для личных вещей и отделение для оборудования разделены тканевой перегородкой из влагонепроницаемого полиэстера с PU покрытием.

Применение влагонепроницаемой ткани позволяет переносить в верхнем отделении влажные вещи, без опасения, что дорогостоящее оборудование может намокнуть.

Перегородка фиксируется молнией, если вам нужен однообъемный рюкзак, откройте молнию, удалите перегородку и используйте весь объем рюкзака для личных вещей или для оборудования.



Комфорт в носке

Спинка рюкзака снабжена накладками из пены EVA и воздухопроницаемой сеткой Air Mesh, которые способствуют великолепной амортизации и свободной циркуляции воздуха, обеспечивая комфорт вашей спине при любых погодных условиях.

В плечевых ремнях используется таже конструкция. Форма плечевых ремней разработана для комфортного использования как мужчинами, так и женщинами.

Для плотного прилегания рюкзака к спине предусмотрены амортизирующие стропы из плотной нейлоновой ленты. Прочные алюминиевые крепления для регулировки плечевых ремней.

Алюминиевая рама, установленная по всему периметру рюкзака, равномерно распределяет вес по туловищу, снимая нагрузку с плеч. Также, наличие алюминиевой рамы позволяет сохранять форму рюкзака.

Регулируемый по высоте нагрудный ремень моментально фиксируется надежным магнитным замком.

Предусмотрена возможность установки поясного ремня (приобретается дополнительно).



2 кармана для ноутбука и планшета

В центральной части рюкзака расположен уплотненный карман для ноутбука 14 дюймов. Доступ к ноутбуку предусмотрен через отделение для личных вещей. Чтобы достать ноутбук, не нужно класть рюкзак на землю и полностью открывать отделение для оборудования, представляя все содержимое рюкзака на обзор. Достаточно открыть молнию отделения для личных вещей и быстро достать ноутбук. Доступ к ноутбуку прикрыт клапаном на магните. Когда ноутбук не используется и вам нужно только достать вещи, клапан закрывает дорогой гаджет от любопытных глаз.

На внутренней стороне клапана отделения для оборудования располагается уплотненный карман для планшета или ноутбука, меньшего размера. Клапан изготовлен из вспененного полимера EVA. Ваш гаджет будет находиться под надежной защитой во время всего путешествия.



Центральный карман на молнии

Большой центральный карман на молнии расположен по всей высоте рюкзака.

Не обращает на себя внимания и выглядит как технологичный шов в материале.

Это еще одно подходящее место для хранения различных аксессуаров.

Также прекрасно подходит и для объемных личных вещей – перчаток, шапки, шарфа, дождевика или флисовой кофты.

Внутри расположен еще один карман на молнии из прозрачного ТПУ, позволяющий видеть его содержимое.



Боковой органайзер

С боковой стороны расположен карман-органайзер на молнии. Внутри имеются упругие петли для кабелей, фонарика, мультитула, а также сетчатый кармана для повербанка. Через специальное отверстие можно подключить повербанк к камере, которая находится в основном отделении рюкзака.



Внутренний карман

В верхней части отделения для оборудования расположен еще один карман на молнии из полупрозрачного полиуретана. Он прекрасно подходит для аксессуаров, которые понадобятся при использовании камеры. Микрофоны, пульт, аккумуляторы, светофильтры, салфетки для оптики и т.п.



Потайной карман

В нижней части рюкзака со стороны спины расположен карман на молнии для паспорта, бумажника, проездных документов, банковских карт.



Накладные боковые карманы

На обеих сторонах рюкзака имеются расширяемые накладные карманы для штатива, монопода, стабилизатора, большой бутылки с водой, зонта и других предметов.

Предусмотрены компрессионные ремни для дополнительной фиксации штатива к рюкзаку.

Пустые карманы не выступают за габариты рюкзака, эластичные ремни плотно прижимают карманы к корпусу.



Сдвоенный плечевой ремень

Плечевой ремень имеет сдвоенную конструкцию для удобной установки быстросъемного крепления для камеры, микрофона, и других аксессуаров. Также сдвоенная конструкция ремня гарантирует отсутствие давления на грудь в месте крепления планки.



Ручки для переноски

Для переноски рюкзака на небольшие расстояния вы можете воспользоваться верхней или боковой ручками. Ручки не выходят за границы рюкзака и имеют подпружиненную конструкцию. При необходимости выдвигаются и убираются при отпускании на прежнее место.

Также имеется нижняя ручка из нейлоновой ленты для удобного перемещения рюкзака в труднодоступных местах – багажник автомобиля или автобуса, полка для ручной клади в самолете или поезде и т.п.



Местонахождение рюкзака

В рюкзаке имеется скрытый карман для Bluetooth-трекера, вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак с оборудованием.



Чехол от дождя

Чехол от дождя расположен в нижней части основного отделения. Для него предусмотрен специальный карман.

Использовать чехол можно не только от дождя. Он прекрасно защитит ваш рюкзак от грязи, если вам нужно положить его на мокрую землю или асфальт.



Высокотехнологичные материалы и премиальная фурнитура

Внешняя ткань Cordura Recycled – это 100% переработанный полиэстер, изготовленный из пластиковых бутылок и упаковки.

Ткань rip-stop в оригинальной версии от Shimoda сводит к минимуму разрывы и повышает стойкость к стиранию.

Многослойное полиуретановое покрытие обеспечивает высокую влагостойкость и долговечность.

Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли.



Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.



Рюкзак SHIMODA Urban Explore выгодно дополнит ваш творческих образ жизни.

На всю продукцию Shimoda предоставляется гарантия производителя 5 лет.



Технические характеристики:

• Внешний размер вставки, см – 30х22х13

• Внутренний размер вставки, см – 27х20х12

• Внешний размер, см – 43х27х20

• Внутренний размер, см – 42х24х16

• Передний карман для ноутбука, см – 31х23х2

• Задний карман для ноутбука, см – 31х20х2

• Вес, кг – 1,8



Материалы и фурнитура:

• Cordura Recycled с многослойным полиуретановым покрытием

• Влагостойкие молнии YKK SplashGuard

• Полимер EVA

• Сетка Air Mesh

• Полиэстер с PU покрытием

• Трикотаж высокой плотности



Комплектация:

• Рюкзак

• Защитная вставка

• Чехол от дождя



Ключевые особенности:

• Гарантия производителя 5 лет

• Два варианта доступа к оборудованию – со спины и быстрый боковой

• Комплектуется прочной вставкой для максимальной защиты фотооборудования

• Отделение для личных вещей

• Индивидуальная настройка внутреннего наполнения

• Комфорт в носке

• 2 кармана для ноутбука и планшета

• Большой центральный карман на молнии

• Боковой органайзер с карманом для повербанка

• 2 больших боковых накладных кармана для штатива и бутылки с водой

• Внутренний карман на молнии

• Потайной карман для паспорта и бумажника

• Двойной плечевой ремень для быстрого крепления камеры

• Удобные ручки для переноски (верхняя, боковая и нижняя для багажа)

• Прочная эластичная лента для установки на чемодан на колесах

• Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли.

• Скрытый карман для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.

• Чехол от дождя

• Высокотехнологичные материалы и премиальная фурнитура

• Соответствует габаритам ручной клади большинства авиакомпаний