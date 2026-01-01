Shimoda Explore V2 25 Starter Kit Black 520-152 рюкзак и вставка Core Unit для фототехники

Описание

Ключевые особенности рюкзаков Explore V2

• Удобные размеры для авиапутешествий - 25, 30 и 35 литров. Соответствуют габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний.

• Комплексная система распределения нагрузки.

• Индивидуальная настройка внутреннего наполнения.

• Два доступа к оборудованию. Полный со спины и быстрый боковой доступ.

• 12 точек крепления обвеса.

• Карманы на молнии на плечевых ремнях.

• Крепление для петличного микрофона.

• Вентилируемая сетка на плечевых ремнях, спинке и поясном ремне.

• Съемный поясной ремень.

• Убираемые боковые карманы для штатива и бутылки с водой.

• Внутренний карман с двойным доступом.

• Потайной карман для паспорта.

• Карманы для фильтров.

• Карман для ноутбука.

• Центральный карман на молнии.

• Возможность установки гидратора.

• Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли.

• Возможность установки замка на молнии.

• Дополнительные ручки для удобного перемещения.

• Ручка для установки на чемодан на колесах.

• Водоотталкивающий, устойчивый к разрывам Rip-Stop нейлон с армированной нитью и TPU покрытием.

• Чехол от дождя в комплекте.



Модульность

Важная особенность рюкзаков Shimoda в том, что вы можете индивидуально настроить внутреннее пространство.

Рюкзаки имеют два отделения: верхнее - для личных вещей, нижнее - для камер и объективов.

В нижнем отделении расположена съемная вставка (в комплекте с рюкзаком) для защиты оборудования.

При необходимости вставку можно заменить на другую, большего или меньшего размера (приобретается отдельно) для различного набора техники.

Вы сами решаете, сколько отвести места под технику, а сколько - под еду и одежду.



Размещение оборудования

Комплектуется вставкой Core Unit Medium Mirrorless V2 520-213 для размещения следующего оборудования:

две беззеркальные или зеркальные камеры высотой до 12 см (Fuji X-T4, Sony a7, Canon 5D без ручки), а также объективы до 70-200 мм 2,8.

Если вы хотите взять с собой другое количество оборудования, не нужно менять рюкзак, достаточно приобрести защитную вставку Shimoda необходимого размера.

Варианты вставок для данного рюкзака: 520-222, 520-091 и 520-213.

Также вы можете использовать комбинацию вставок: 520-222+520-091; 520-213+520-091; 520-091+520-091+520-091.

Обратите внимание! Для точного подбора вставки под ваш комплект оборудования, ориентируйтесь на внутренние размеры вставки.





Защита оборудования

Корпус вставки и делители изготовлены из EVA и обеспечивают лучшую защиту при минимальном объеме и весе.

Металлическая рама придает всей конструкции защитной вставки максимальную жесткость и прочность.

Делители настраивают пространство вставки точно под размер оборудования. Соединительные лепестки делителей имеют уникальную закругленную форму, что упрощает установку и регулировку делителей в походных условиях.

На заказ доступны комплект делителей-карманов на липучке (520-209).

Также вы можете использовать другие вставки, в зависимости от оборудования, которое вам необходимо взять с собой.

Вставки комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием.



Комплексная система распределения нагрузки

Три степени регулировки плечевых ремней в верхних точках крепления адаптируют рюкзак под любой рост.

Ремни выполненные в формфакторе жилета, правильно облегают тело и способствую снятию избыточного напряжения с плеч.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине.

Регулируемый по высоте эластичный нагрудный ремень надежно фиксирует рюкзак на корпусе.

Широкий поясной ремень имеет особую форму и удобно фиксируется вокруг верхней части бедер.

Внутренняя алюминиевая рама снимает нагрузку с плеч и переносит ее на бедра.



Дополнительный комфорт при переноске

Плечевые ремни, задняя панель и съемный поясной ремень изготовлены из легкой и упругой формованной пены EVA, обладающей высокими амортизирующим свойствами. В сочетании с вентилируемой сеткой они обеспечивают комфортную носку в любых погодных условиях и при полной загрузке оборудованием.

Дополнительно доступны сменные плечевые ремни, в том числе учитывающие строение женского тела.



Варианты доступа

Быстрый боковой доступ к камере с установленным объективом не снимая рюкзака.

Полный со стороны спины ко всему содержимому. Защита от кражи дорогостоящего оборудования. Удобное размещение. Если вы положите рюкзак на грязный или мокрый грунт, спинка рюкзака останется сухой и чистой.



Обвес

Двенадцать точек для крепления внешнего обвеса позволяют зафиксировать на рюкзаке различные инструменты для фотографии и путешествий.

Приобретайте дополнительные ремни и не ограничивайтесь только рюкзаком в вашем путешествии. Используйте ремни Booster Strap Set (520-205) для подвеса тяжелого или объемного снаряжения – штативы, палатки и т.п., ремни Straps Set (520-198) для подвеса ковриков и небольших спальных мешков.

На плечевых ремнях расположены кольца и стропы, на которых можно закрепить карабины, чехлы, фонарики, ножи и другие походные аксессуары.

На поясном ремне можно закрепить небольшую сумку-холстер (520-114), чехол для аксессуаров (520-206) и т.п.



Небольшие карманы

На плечевых ремнях два кармана на молнии. Один расширяемый для бутылки с водой. Второй для смартфона и внутренней стропой для петличного микрофона.

На поясном ремне два небольших эластичный кармана для мелкого мусора - упаковки от батончиков, конфет и т.п.



Боковые карманы

С двух сторон расположены боковые карманы на молнии.

Один для быстрого доступа к оборудованию. На внутренней стороне имеется потайной карман на липучке для ценных предметов, например паспорта, наличных, банковских карт и других важных документов.

Второй боковой карман не имеет доступ в отделение для оборудования. Внутри расположен большой открытый карман, например для перчаток и два кармана на молнии для фильтров 100 мм.

На наружной части боковых карманов расположены молнии, скрывающие сетчатые карманы с затяжкой для бутылки с водой и штатива. При необходимости их можно достать и использовать с наружной части рюкзака.



Большие карманы

Центральный плоский карман для предметов, которые нужны постоянно, но не представляют ценности для воров - путеводитель, салфетки, маски и т.п.

Верхний карман расположен по всей высоте рюкзака. Разделен перегородкой из влагостойкого нейлона. С ее помощью вы можете отделить мокрые и влажные вещи от сухих. В верхней части расположены два кармана на молнии для небольших аксессуаров – аккумуляторы, кабели, чистящие средства для оптики, фильтры и т.п. Также предусмотрена петля для подвески гидратора.

Задний карман с двойным доступом – через наружную часть рюкзака и через отделение для оборудования. Используется для проездных документов, карт местности и т.п.

На внутренней стороне задней панели расположен карман для ноутбука 16 дюймов. Для того, чтобы достать гаджет, не нужно полностью открывать рюкзак, достаточно открыть верхнюю часть молнии.



Зонирование рюкзака

Рюкзак разделен на две зоны нейлоновой капсулой. Капсула закреплена на молнии, если вы планируете использовать весь объем рюкзака без разделения на зоны, удалите капсулу.

Отделение для личных вещей расположено в верхней части рюкзака над вставкой для оборудования. Его объем зависит от размера вставки, чем больше вставка, тем меньше места для личных вещей и наоборот. Предусмотрено два кармана на молнии. В одном закреплен брелок для ключей.



Внимание к деталям

Устойчив в вертикальном положении даже без внутреннего наполнения.

2 отверстия для отвода конденсата

Можно снять плечевые ремни и переносить как сумку.

Молнии с возможностью установить замок.

Три ручки для переноски. В верхней и нижней частях рюкзака расположены ручки для удобного перемещения рюкзака на транспортную ленту, в багажник и т.п. Общий вес рюкзака распределяется на две руки, снимается ненужное напряжение мышц спины при перемещении тяжелого рюкзака одной рукой. Используя боковую ручку, рюкзак можно установить на чемодан на колесах.

Комплектуется чехлом от дождя и пыли.



Премиальные материалы и фурнитура

Рюкзак изготовлен из водоотталкивающего, долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с армированной нитью и TPU покрытием.

Запатентованное покрытие состоит из различных смол и нетоксичной огнезащитной добавки.

Придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах.

Входящий в состав цветовой пигмент обеспечивает высокую устойчивость к выгоранию.

Нижняя часть рюкзака изготовлена из термопластичного полиуретана, более устойчивого к воде и истиранию. Там же распложены два вентиляционных отверстия, чтобы ограничить возможное скопление конденсата внутри рюкзака.

Водонепроницаемые молнии с защитой от брызг YKK SplashGuard установлены на открытых частях рюкзака для предотвращения попадания дождя, снега, песка и пыли.

Прочными застежками фастекс удобно пользоваться как в перчатках, так и без при любых погодных условиях.

Благородная цветовая гамма, матовая поверхность, низкоконтрастный логотип, пуллер молнии из кожи добавляют изысканности в дизайн рюкзака.



Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Технические характеристики рюкзака

• Внешний размер, см – 46,5х27х17

• Внутренний размер, см – 45,5х26х16

• Отделение для ноутбука, см – 32х22,5х2

• Вес со вставкой, кг – 2

• Внешний размер вставки, см – 29х24х13

• Внутренний размер вставки, см – 27х22х12

• Вес вставки, кг – 0,5



Материалы и фурнитура:

• Водоотталкивающий Rip-Stop нейлон с армированной нитью и TPU покрытием

• Влагостойкие молнии YKK SplashGuard

• Полимер EVA

• Сетка Air Mesh

• Полиэстер с PU покрытием

• Трикотаж высокой плотности





