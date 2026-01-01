Shimoda Explore 25 V2 Women's Starter Kit Teal 520-146 рюкзак и вставка Core Unit для фототехники

Описание

В рюкзаках Shimoda вы можете индивидуально настроить внутреннее наполнение, дополнительно приобретая защитные вставки для различного набора фотооборудования или удалить вставку и использовать как обычный походный рюкзак для личных вещей и снаряжения.



Что получают женщины, покупая рюкзак Shimoda Explore 25 V2 Women`s?

• Гарантия производителя 5 лет.

• Потрясающий бирюзовый цвет. Оставайтесь прекрасной даже в тяжелых походных условиях.

• Плечевые ремни, учитывающие особенности строения женской фигуры.

• Два ремня для фиксации рюкзака на груди.

• Регулировка высоты плечевых ремней в 3 положениях.

• Регулируемый по объему поясной ремень.

• Амортизирующая пена EVA и мягкая вентилируемая сетка Air Mesh на спинке, плечевых и поясном ремнях.

• Максимальная защита дорогостоящей камеры и объективов – рюкзак комплектуется прочной вставкой.

• Два варианта доступа к оборудованию – со спины и быстрый боковой.

• Внутренний карман с высокой степенью защиты для ноутбука 14 дюймов или планшета.

• Большой центральный карман-органайзер на молнии с уплотненным карманом для ноутбука 16 дюймов или планшета.

• Два кармана на молнии на плечевых ремнях, один для большого смартфона iPhone Pro Max 13 и 14.

• Боковой карман для плоских предметов.

• Отсек для личных вещей.

• 2 съемных боковых кармана для бутылки с водой или штатива.

• Боковая ручка для установки на чемодан на колесах.

• Нижняя и верхняя ручки для переноски вдвоем или укладывания на транспортировочную ленту

• 12 точек крепления обвеса.

• Стропы для крепления обвеса, штатива, монопода.

• Скрытый карман для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.

• Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли

• Возможность установки замка на молнии.

• Возможность установки гидратора.

• Водоотталкивающий, устойчивый к разрывам Rip-Stop нейлон с армированной нитью и TPU покрытием.

• Чехол для защиты от сильных ливней и песчаных бурь.







Модульность

Важная особенность рюкзаков Shimoda в том, что вы можете индивидуально настроить внутреннее пространство.

Рюкзаки имеют два отделения: верхнее - для личных вещей, нижнее - для камер и объективов.

В нижнем отделении расположена съемная вставка (в комплекте с рюкзаком) для защиты оборудования.

При необходимости вставку можно заменить на другую, большего или меньшего размера (приобретается отдельно) для различного набора техники.

Вы сами решаете, сколько отвести места под технику, а сколько - под еду и одежду.



Размещение оборудования

Комплектуется вставкой Shimoda Core Unit Small Mirrorless (520-222) для размещения беззеркальной или зеркальной камеры высотой до 12 см (Fuji X-T4, Sony a7, Canon 5D без ручки), а также объективы до 70-200 мм 2,8.

Также подходит вставка Core Unit 520-091 (приобретается дополнительно).

Обратите внимание! Для точного подбора вставки под ваш комплект оборудования, ориентируйтесь на внутренние размеры вставки.



Защита оборудования

Корпус вставки и делители изготовлены из пены EVA и обеспечивают лучшую защиту при минимальном объеме и весе.

Металлическая рама придает всей конструкции защитной вставки максимальную жесткость и прочность.

Делители настраивают пространство вставки точно под размер оборудования. Соединительные лепестки делителей имеют уникальную закругленную форму, что упрощает установку и регулировку делителей в походных условиях.

Можно приобрести дополнительно комплекты делителей (520-084) и делителей-карманов (520-210, 520-209).

Вставка комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием.



Плечевые ремни, учитывающие особенности строения женской фигуры

Плечевые ремни имеют особенную конфигурацию. Они изгибаются от груди и располагаются ближе к подмышкам, не оказывая давления на грудь.

Двойные ремни для дополнительной фиксации располагаются выше или ниже области груди, а не поперек ее, обеспечивая удобную и надежную посадку.

Регулировка плечевых ремней в верхних точках крепления позволяет адаптировать рюкзак под любой рост. Предусмотрено 3 положения регулировки.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине.

При правильной настройке всех ремней и строп внутренняя алюминиевая рама эффективно передает нагрузку на бедра, уменьшая нагрузку на плечи.



Поясной ремень

Поясной ремень имеет особую форму с вырезом, что позволяет ему располагаться вокруг верхней части бедренной кости для равномерного распределения веса.

Длина ремня регулируется чтобы соответствовать разным размерам талии для еще большего комфорта.

Ремень съемный, при необходимости его можно убрать.

С обеих сторон имеются небольшие карманы для мусора.



Дополнительный комфорт при переноске

Плечевые ремни, задняя панель и поясной ремень изготовлены из легкой и упругой формованной пены EVA с мягкой сеткой Air Mesh. Такое сочетание обеспечивает комфортную носку в любых погодных условиях и при полной загрузке оборудованием.



Два варианта доступа к оборудованию

В рюкзаке предусмотрены два варианта доступа к оборудованию.

Полный доступ к оборудованию осуществляется со стороны спинки рюкзака. Клапан основного доступа выполнен из вспененного полимера EVA методом термоформовки для максимальной защиты оборудования.

Для быстрого доступа к камере имеется боковой клапан. Для удобства над клапаном расположена эргономичная ручка для перевода рюкзака в горизонтальное положение. Молния YKK SplashGuard® надежно защищает оборудование от попадания дождя, снега, песка и пыли.



Индивидуальная настройка внутреннего наполнения

Отсек для личных вещей расположен в верхней части рюкзака над вставкой для оборудования. Его объем зависит от размера вставки, чем больше вставка, тем меньше места для личных вещей и наоборот. Предусмотрено два кармана на молнии. В одном закреплен брелок для ключей.

Отсек для личных вещей и отделение для оборудования разделены тканевой перегородкой из влагонепроницаемого полиэстера с PU покрытием.

Перегородка фиксируется молнией, если вам нужен однообъемный рюкзак, откройте молнию, удалите защитную вставку и используйте весь объем рюкзака для личных вещей.



Внутренний карман для ноутбука

На внутренней стороне клапана центрального отсека располагается карман для ноутбука 14 дюймов.

Ваш гаджет будет находиться под надежной защитой во время всего путешествия.

Предусмотрен быстрый доступ к ноутбуку через верхнюю молнию.



Большой центральный карман-органайзер на молнии

Расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри разделен перегородкой, также имеется 2 небольших кармана из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией. Дополнительное уплотнение позволяет переносить в центральном кармане ноутбук 16 дюймов или планшет.



Боковые карманы

С двух сторон расположены боковые карманы на молнии.

Один для быстрого доступа к оборудованию. Второй боковой карман для небольших предметов, которые должны быть под рукой, например перчаток.

На наружной части боковых карманов расположены молнии, скрывающие сетчатые карманы с затяжкой для бутылки с водой, штатива или монопода. Над карманами расположены ремни для дополнительной фиксации длинных предметов (штатива, монопода и т.п.). Оба кармана съемные, их можно перевесить на поясной ремень или полностью удалить.



Карман для плоских предметов

Расположен в центральной части рюкзака. Закрывается на молнию. Подходит для кабелей, салфеток, перчаток, документов, карты местности и т.п.



2 кармана на молнии на плечевых ремнях

На плечевых ремнях два кармана на молнии. Один расширяемый для бутылки с водой. Второй для большого смартфона. В обоих карманах имеются стропы для фиксации микрофона или рации.



Размещение внешнего обвеса

Большое количество ремней позволяет закрепить на наружной части рюкзака штатив, монопод, сноуборд, треккинговые палки и т.п.

Также предусмотрено большое количество петлей для установки дополнительных ремней.



Ручки для переноски

В верхней и нижней частях рюкзака расположены ручки для удобного перемещения рюкзака на транспортную ленту, в багажник и т.п. Общий вес рюкзака распределяется на две руки, снимается ненужное напряжение мышц спины при перемещении тяжелого рюкзака одной рукой. Используя боковую ручку, рюкзак можно установить на чемодан на колесах.



Внимание к деталям

Рюкзак поставляется с чехлом от дождя. Для чехла предусмотрена карман, встроенный в основание рюкзака.

Предусмотрена возможность установки гидратора.

На поясном ремне расположены два небольших эластичный кармана для мелкого мусора - упаковки от батончиков, конфет и т.п.

На плечевых лямках предусмотрены крепежные кольца и петли для различных аксессуаров, ремня для камеры, чехлов и другого снаряжения.

Премиальные материалы и фурнитура

Рюкзак изготовлен из водоотталкивающего, долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с армированной нитью и TPU покрытием.

Запатентованное покрытие состоит из различных смол и нетоксичной огнезащитной добавки.

Придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах.

Входящий в состав цветовой пигмент обеспечивает высокую устойчивость к выгоранию.

Нижняя часть рюкзака изготовлена из термопластичного полиуретана, более устойчивого к воде и истиранию.

Характеристики: