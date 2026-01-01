Shimoda Action X70 HD Starter Kit Army Green 520-145 рюкзак и защитная вставка Core Unit для фото

Описание

Ключевые особенности рюкзака Shimoda Action X70 HD

• Гарантия производителя 5 лет.

• Индивидуальная настройка внутреннего наполнения.

• Комплектуется прочной вставкой для максимальной защиты фотооборудования.

• Размещение: кинокамеры RED, Canon и Sony или профессиональные фотокамеры с большим набором оптики и аксессуаров, в том числе супертеливик 600 мм.

• Размещение: дрон DJI MAVIC в вертикальном положении

• Доступ к оборудованию со стороны спины.

• Приобретая дополнительную вставку Shimoda 520-248, вы получаете быстрый верхний доступ к фотокамере с установленным супертелевиком 600 мм.

• Комплексная система распределения нагрузки (читайте далее подробнее).

• Вентилируемая сетка на плечевых ремнях, спинке и поясном ремне.

• Отсек для личных вещей с двойным доступом.

• Регулировка верхней части рюкзака в пределах +/- 7 литров и индивидуальная настройка внутреннего наполнения.

• Внутренний карман для ноутбука 16 дюймов.

• Большой центральный карман-органайзер на молнии

• Большие боковые расширяемые карманы.

• 2 кармана на молнии на плечевых ремнях.

• Стропы для крепления обвеса, штатива, монопода, лыж и т.п.

• 12 точек крепления обвеса.

• Съемный поясной ремень.

• Возможность установки гидратора.

• Съемный чехол для шлема.

• Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли.

• Водоотталкивающий, устойчивый к разрывам Rip-Stop нейлон с армированной нитью и TPU покрытием.





Полезные обновления в рюкзаке Shimoda Action X70 HD

• Увеличен размер вставки для оборудования. Теперь можно максимально использовать внутреннее пространство рюкзака для переноски фото или видеооборудования.

• Более плотный и широкий поясной ремень для лучшей поддержки и распределения нагрузки.

• Длина ремня регулируется чтобы соответствовать разным размерам талии для еще большего комфорта.

• Двойные стропы для фиксации поясного ремня не позволяют рюкзаку смещаться в сторону даже при активном движении.

• На поясном ремне 2 кармана на молнии для размещения предметов первой необходимости.

• Более плотные плечевые ремни снимают излишнее давление от веса рюкзака, полностью наполненном оборудованием.

• Плечевые ремни с регулируемой высотой (3 положения).

• Увеличен карман для смартфона на плечевых ремнях, теперь подходит для iPhone Pro Max 13 и 14.

• Алюминиевые крепления для регулировки плечевых ремней, усиленные точки критического напряжения и увеличенная ширина строп для еще большей надежности.

• Большие боковые карманы для штатива.

• Дополнительная ручка снизу для переноски рюкзака вдвоем.

• Длинная боковая ручка для установки на чемодан на колесах.

• Чехол для защиты от сильных ливней и песчаных бурь.

• Скрытый карман для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.





Модульность

Важная особенность рюкзаков Shimoda в том, что вы можете индивидуально настроить внутреннее пространство.

Рюкзаки имеют два отделения: верхнее - для личных вещей, нижнее - для камер и объективов.

В нижнем отделении расположена съемная вставка (в комплекте с рюкзаком) для защиты оборудования.

При необходимости вставку можно заменить на другую, большего или меньшего размера (приобретается отдельно) для различного набора техники.

Вы сами решаете, сколько отвести места под технику, а сколько - под еду и одежду.



Размещение оборудования

Увеличенный размер защитной вставки позволяет максимально использовать внутреннее пространство рюкзака для переноски фото или видеооборудования.

В Shimoda Action X70 HD можно устанавливать более крупные кинокамеры, цифровые видеокамеры, фотокамеры и супертелеобъективы.

Рюкзак комплектуется вставкой Shimoda Core Unit Extra Large DV V2 (520-247) для размещения следующего фото и видеооборудования:

• Кинокамеры RED, Canon и Sony и видеокамеры аналогичного размера.

• Цифровые зеркальные или беззекральные фотокамеры.

• Большое количество дополнительных объективов, в том числе супертелевик Canon/Nikon/Sony 600 мм 4.0

• Дрон DJU Mavic в вертикальном положении

Если вы хотите взять с собой другое количество оборудования, не нужно менять рюкзак, достаточно приобрести защитную вставку Shimoda необходимого размера.

Варианты вставок для данного рюкзака: 520-222, 520-091, 520-213, 520-214, 520-223, 520-245, 520-246, 520-247, 520-248.

Также вы можете использовать комбинацию вставок: 520-222+520-091; 520-213+520-091; 520-214+520-091; 520-091+520-091+520-091.

Обратите внимание! Для точного подбора вставки под ваш комплект оборудования, ориентируйтесь на внутренние размеры вставки.



Защита оборудования

Корпус вставки и делители изготовлены из пены EVA и обеспечивают лучшую защиту при минимальном объеме и весе.

Металлическая рама придает всей конструкции максимальную жесткость и прочность.

Делители настраивают пространство вставки точно под размер оборудования. Соединительные лепестки делителей имеют уникальную закругленную форму, что упрощает установку и регулировку делителей в походных условиях.

Можно приобрести дополнительно комплекты делителей (520-084) и делителей-карманов (520-210, 520-209).

Вставки комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием.



Полный доступ к оборудованию

Полный доступ к оборудованию осуществляется со стороны спинки рюкзака. Клапан основного доступа выполнен из вспененного полимера EVA методом термоформовки для максимальной защиты оборудования. Защитный магнитный замок со стороны спины предохраняет от случайного открытия отделения для оборудования.



Быстрый доступ к оборудованию

Используя вставку Shimoda Core Unit XXL DV V2 (520-248), вы получаете верхний доступ к фотокамере с установленным супертелевиком Canon/Nikon/Sony 600 мм 4.0.

Вставка приобретается дополнительно.



Комплексная система распределения нагрузки

Три степени регулировки плечевых ремней в верхних точках крепления адаптируют рюкзак под любой рост.

Ремни выполненные в формфакторе жилета, правильно облегают тело и способствую снятию избыточного напряжения с плеч.

Нагрудный ремень дополнительно фиксирует рюкзак во время активного движения.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине.

Поясной ремень имеет особую форму с вырезом, что позволяет ему располагаться вокруг верхней части бедренной кости для равномерного распределения веса.

Длина ремня регулируется чтобы соответствовать разным размерам талии для еще большего комфорта.

Двойные стропы для фиксации поясного ремня не позволяют рюкзаку смещаться в сторону даже при активном движении.

Дополнительные боковые стропы служат для плотного прилегания рюкзака к спине.

Ремень съемный, при необходимости его можно убрать.

При правильной настройке всех ремней и строп внутренняя алюминиевая рама эффективно передает нагрузку на бедра, уменьшая нагрузку на плечи.

Дополнительный комфорт при переноске

Плечевые ремни, поясной ремень и задняя панель изготовлены из легкого и пластичного материала EVA.

Уплотненная сетка Air Mesh обеспечивает комфортную носку даже при длительных походах и полной загрузке рюкзака тяжелым оборудованием.

Дополнительно доступны сменные плечевые ремни, в том числе учитывающие строение женского тела.



Регулировка объема рюкзака и индивидуальная настройка внутреннего наполнения

Отсек для личных вещей выполнен в виде скрутки так, чтобы можно было отрегулировать внутренний объем в соответствии с вашими потребностями в снаряжении. Скручивая верхнюю часть, можно регулировать объем рюкзака в пределах +/- 7 литров.

Также предусмотрен быстрый доступ в отсек, который снабжен молнией с защитой от дождя и пыли YKK SplashGuard®. Внутри имеются два больших сетчатых кармана на молнии с карабином для ключей.

Отсек для личных вещей и отделение для оборудования разделены тканевой перегородкой из влагонепроницаемого полиэстера с PU покрытием.

Перегородка фиксируется молнией, если вам нужен однообъемный рюкзак, откройте молнию, удалите защитную вставку и используйте весь объем рюкзака для личных вещей или оборудования.



Внутренний карман для ноутбука

На внутренней стороне клапана центрального отсека располагается карман для ноутбука 16 дюймов.

Ваш гаджет будет находиться под надежной защитой во время всего путешествия.



Большой центральный карман-органайзер на молнии

Расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри разделен перегородкой, также имеется 2 небольших кармана из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией. Дополнительное уплотнение позволяет переносить в центральном кармане ноутбук или планшет.



Боковые карманы

С двух сторон расположены прочные расширяемые карманы на молнии для переноски штатива, монопода, большой бутылки с водой и т.п.

Сверху расположены ремни для дополнительной фиксации длинных предметов.



2 кармана на молнии на плечевых ремнях

На плечевых ремнях два кармана на молнии. Один расширяемый для бутылки с водой. Второй для большого смартфона. В обоих карманах имеются стропы для фиксации микрофона или рации.



Размещение внешнего обвеса

Большое количество ремней, том числе из полиуретана позволяет закрепить на наружной части рюкзака штатив, монопод, сноуборд, лыжи и т.п.

Также предусмотрено большое количество петлей для установки дополнительных ремней.

Характеристики: