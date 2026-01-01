Shimoda Action X40 V2 Women's Starter Kit Teal 520-135 рюкзак и вставка Core Unit для фототехники

Описание

Особенности:



• Гарантия производителя 5 лет.

• Потрясающий бирюзовый цвет.

• Плечевые ремни, учитывающие особенности строения женской фигуры.

• Два ремня для фиксации рюкзака на груди.

• Регулировка высоты плечевых ремней в 3 положениях.

• Регулируемый по объему поясной ремень.

• Амортизирующая пена EVA и мягкая вентилируемая сетка Air Mesh на спинке, плечевых и поясном ремнях.

• Максимальная защита дорогостоящей камеры и объективов – рюкзак комплектуется прочной вставкой.

• Идеальная подгонка рюкзака и распределение нагрузки.

• Два варианта доступа к оборудованию – со спины и быстрый боковой.

• Отсек для личных вещей с двойным доступом.

• Регулировка верхней части рюкзака в пределах +/- 7 литров и индивидуальная настройка внутреннего наполнения.

• Два кармана на молнии на плечевых ремнях, один для большого смартфона iPhone Pro Max 13 и 14.

• Большой центральный карман-органайзер на молнии с уплотненным карманом для ноутбука или планшета.

• Внутренний карман с высокой степенью защиты для ноутбука 16 дюймов.

• Боковой карман для плоских предметов.

• 2 съемных боковых кармана для бутылки с водой или штатива.

• Боковая ручка для установки на чемодан на колесах.

• Нижняя и верхняя ручки для переноски вдвоем или укладывания на транспортировочную ленту.

• Чехол для защиты от сильных ливней и песчаных бурь.

• Съемный держатель шлема.

• 12 точек крепления обвеса.

• Стропы для крепления обвеса, штатива, монопода.

• Полиуретановые стропы для крепления лыж.

• Скрытый карман для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.

• Возможность установки гидратора.

• Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли.

• Водоотталкивающий, устойчивый к разрывам Rip-Stop нейлон с армированной нитью и TPU покрытием.



Модульность

Важная особенность рюкзаков Shimoda в том, что вы можете индивидуально настроить внутреннее пространство.

Рюкзаки имеют два отделения: верхнее - для личных вещей, нижнее - для камер и объективов.

В нижнем отделении расположена съемная вставка (в комплекте с рюкзаком) для защиты оборудования.

При необходимости вставку можно заменить на другую, большего или меньшего размера (приобретается отдельно) для различного набора техники.

Вы сами решаете, сколько отвести места под технику, а сколько - под еду и одежду.



Размещение оборудования

Комплектуется вставкой 520-214 для размещения следующего оборудования:

две беззеркальные и зеркальные камеры с ручкой высотой до 16 см (Canon EOS-1DX или Nikon D5), а также объективы до 70-200 мм 2,8.

Если вы хотите взять с собой другое количество оборудования, не нужно менять рюкзак, достаточно приобрести защитную вставку Shimoda необходимого размера.

Варианты вставок для данного рюкзака: 520-222, 520-091, 520-213, 520-214, 520-223, 520-245.

Также вы можете использовать комбинацию вставок: 520-222+520-091; 520-213+520-091; 520-214+520-091; 520-091+520-091+520-091.

Обратите внимание! Для точного подбора вставки под ваш комплект оборудования, ориентируйтесь на внутренние размеры вставки.



Защита оборудования

Корпус вставки и делители изготовлены из EVA и обеспечивают лучшую защиту при минимальном объеме и весе.

Металлическая рама придает всей конструкции защитной вставки максимальную жесткость и прочность.

Делители настраивают пространство вставки точно под размер оборудования. Соединительные лепестки делителей имеют уникальную закругленную форму, что упрощает установку и регулировку делителей в походных условиях.

На заказ доступны комплекты дополнительных делителей и делителей-карманов на липучке (520-084, 520-210, 520-209).

Вставки комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием.



Плечевые ремни, учитывающие особенности строения женской фигуры

Плечевые ремни имеют особенную конфигурацию. Они изгибаются от груди и располагаются ближе к подмышкам, не оказывая давления на грудь.

Двойные ремни для дополнительной фиксации располагаются выше или ниже области груди, а не поперек ее, обеспечивая удобную и надежную посадку.

Регулировка плечевых ремней в верхних точках крепления позволяет адаптировать рюкзак под любой рост. Предусмотрено 3 положения регулировки.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине.

При правильной настройке всех ремней и строп внутренняя алюминиевая рама эффективно передает нагрузку на бедра, уменьшая нагрузку на плечи.



Поясной ремень

Поясной ремень имеет особую форму с вырезом, что позволяет ему располагаться вокруг верхней части бедренной кости для равномерного распределения веса.

Длина ремня регулируется чтобы соответствовать разным размерам талии для еще большего комфорта.

Ремень съемный, при необходимости его можно убрать.

С обеих сторон имеются небольшие карманы для мусора.



Дополнительный комфорт при переноске

Плечевые ремни, задняя панель и поясной ремень изготовлены из легкой и упругой формованной пены EVA с мягкой сеткой Air Mesh. Такое сочетание обеспечивает комфортную носку в любых погодных условиях и при полной загрузке оборудованием.

Два варианта доступа к оборудованию

В рюкзаке предусмотрены два варианта доступа к оборудованию.

Полный доступ к оборудованию осуществляется со стороны спинки рюкзака. Клапан основного доступа выполнен из вспененного полимера EVA методом термоформовки для максимальной защиты оборудования.

Для быстрого доступа к камере имеется боковой клапан. Для удобства над клапаном расположена эргономичная ручка для перевода рюкзака в горизонтальное положение. Молния YKK SplashGuard® надежно защищает оборудование от попадания дождя, снега, песка и пыли.



Регулировка объема рюкзака и индивидуальная настройка внутреннего наполнения

Отсек для личных вещей выполнен в виде скрутки так, чтобы можно было отрегулировать внутренний объем в соответствии с вашими потребностями в снаряжении. Скручивая верхнюю часть, можно регулировать объем рюкзака в пределах +/- 7 литров.

Также предусмотрен быстрый доступ в отсек, который снабжен молнией с защитой от дождя и пыли YKK SplashGuard®. Внутри имеются два больших сетчатых кармана на молнии с карабином для ключей.

Отсек для личных вещей и отделение для оборудования разделены тканевой перегородкой из влагонепроницаемого полиэстера с PU покрытием.

Перегородка фиксируется молнией, если вам нужен однообъемный рюкзак, откройте молнию, удалите защитную вставку и используйте весь объем рюкзака для личных вещей. Для использовать всего объема рюкзака для оборудования, необходимо приобрести защитную вставку Shimoda большего размера.



Внутренний карман для ноутбука

На внутренней стороне клапана центрального отсека располагается карман для ноутбука 16 дюймов.

Ваш гаджет будет находиться под надежной защитой во время всего путешествия.



Большой центральный карман-органайзер на молнии

Расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри разделен перегородкой, также имеется 2 небольших кармана из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией. Дополнительное уплотнение позволяет переносить в центральном кармане ноутбук или планшет.



Боковые карманы

С двух сторон расположены боковые карманы на молнии.

Один для быстрого доступа к оборудованию. Второй боковой карман для небольших предметов, которые должны быть под рукой, например перчаток.

На наружной части боковых карманов расположены молнии, скрывающие сетчатые карманы с затяжкой для бутылки с водой и штатива. Оба кармана съемные, их можно перевесить на поясной ремень или полностью удалить.



2 кармана на молнии на плечевых ремнях

На плечевых ремнях два кармана на молнии. Один расширяемый для бутылки с водой. Второй для большого смартфона. В обоих карманах имеются стропы для фиксации микрофона или рации.



Размещение внешнего обвеса

Большое количество ремней, том числе из полиуретана позволяет закрепить на наружной части рюкзака штатив, монопод, сноуборд, лыжи и т.п.

Также предусмотрено большое количество петлей для установки дополнительных ремней.



Ручки для переноски

В верхней и нижней частях рюкзака расположены ручки для удобного перемещения рюкзака на транспортную ленту, в багажник и т.п. Общий вес рюкзака распределяется на две руки, снимается ненужное напряжение мышц спины при перемещении тяжелого рюкзака одной рукой. Используя боковую ручку, рюкзак можно установить на чемодан на колесах.



Внимание к деталям

Рюкзак поставляется с чехлом от дождя и специальным чехлом для хранения, встроенным в основание рюкзака.

Съемный держатель шлема для крепления шлемов на передней части рюкзака. Основная часть держателя, изготовленная из прочного трикотажа, растягивается, позволяя обернуть его вокруг шлема и удерживать его на месте. Внутри держателя есть липкие силиконовые точки, которые обеспечивают дополнительное сцепление.

Предусмотрена возможность установки гидратора.

На поясном ремне расположены два небольших эластичный кармана для мелкого мусора - упаковки от батончиков, конфет и т.п.

Характеристики: