Shimoda Action X40 V2 Starter Kit Army Green 520-133 рюкзак и вставка Core Unit для фототехники

Описание

Ключевые особенности коллекции Shimoda Action V2:

• Гарантия производителя 5 лет.

• Индивидуальная настройка внутреннего наполнения.

• Комплектуется прочной вставкой для максимальной защиты фотооборудования.

• Два варианта доступа к оборудованию – со спины и быстрый боковой.

• Комплексная система распределения нагрузки (читайте далее подробнее).

• Плечевые ремни с регулируемой высотой (3 положения).

• Отсек для личных вещей с двойным доступом.

• Регулировка верхней части рюкзака в пределах +/- 7 литров и индивидуальная настройка внутреннего наполнения.

• Внутренний карман для ноутбука 16 дюймов.

• Большой центральный карман-органайзер на молнии.

• 2 боковых кармана.

• 2 кармана на молнии на плечевых ремнях.

• Стропы для крепления обвеса, штатива, монопода, лыж и т.п.

• 12 точек крепления обвеса.

• Съемный поясной ремень.

• Возможность установки гидратора.

• Съемный чехол для шлема.

• Молнии YKK Splash Guard с защитой от дождя, снега, песка и пыли.

• Водоотталкивающий, устойчивый к разрывам Rip-Stop нейлон с армированной нитью и TPU покрытием.



Полезные обновления в коллекции Shimoda Action V2:

• Длина поясного ремня регулируется чтобы соответствовать разным размерам талии для еще большего комфорта.

• Увеличен карман для смартфона на плечевых ремнях, теперь подходит для iPhone Pro Max 13 и 14.

• Дополнительное уплотнение в центральном кармане для размещения ноутбука или планшета.

• Дополнительная ручка снизу для переноски рюкзака вдвоем.

• Съемные боковые карманы для штатива, бутылки с водой и прочего.

• Длинная боковая ручка для установки на чемодан на колесах.

• Чехол для защиты от сильных ливней и песчаных бурь.

• Скрытый карман для Bluetooth-трекера. Вы всегда будете знать где находится ваш рюкзак.



Модульность

Важная особенность рюкзаков Shimoda в том, что вы можете индивидуально настроить внутреннее пространство.

Рюкзаки имеют два отделения: верхнее - для личных вещей, нижнее - для камер и объективов.

В нижнем отделении расположена съемная вставка (в комплекте с рюкзаком) для защиты оборудования.

При необходимости вставку можно заменить на другую, большего или меньшего размера (приобретается отдельно) для различного набора техники.

Вы сами решаете, сколько отвести места под технику, а сколько - под еду и одежду.



Размещение оборудования

Комплектуется вставкой 520-214 для размещения следующего оборудования:

две беззеркальные и зеркальные камеры с ручкой высотой до 16 см (Canon EOS-1DX или Nikon D5), а также объективы до 70-200 мм 2,8.

Если вы хотите взять с собой другое количество оборудования, не нужно менять рюкзак, достаточно приобрести защитную вставку Shimoda необходимого размера.

Варианты вставок для данного рюкзака: 520-222, 520-091, 520-213, 520-214, 520-223, 520-245.

Также вы можете использовать комбинацию вставок: 520-222+520-091; 520-213+520-091; 520-214+520-091; 520-091+520-091+520-091.

Обратите внимание! Для точного подбора вставки под ваш комплект оборудования, ориентируйтесь на внутренние размеры вставки.



Защита оборудования

Корпус вставки и делители изготовлены из EVA и обеспечивают лучшую защиту при минимальном объеме и весе.

Металлическая рама придает всей конструкции защитной вставки максимальную жесткость и прочность.

Делители настраивают пространство вставки точно под размер оборудования. Соединительные лепестки делителей имеют уникальную закругленную форму, что упрощает установку и регулировку делителей в походных условиях.

На заказ доступны комплекты дополнительных делителей и делителей-карманов на липучке (520-084, 520-210, 520-209).

Вставки комплектуются чехлом на молнии с водостойким полиуретановым покрытием.



Два варианта доступа к оборудованию

В рюкзаке предусмотрены два варианта доступа к оборудованию.

Полный доступ к оборудованию осуществляется со стороны спинки рюкзака. Клапан основного доступа выполнен из вспененного полимера EVA методом термоформовки для максимальной защиты оборудования.

Для быстрого доступа к камере имеется боковой клапан. Для удобства над клапаном расположена эргономичная ручка для перевода рюкзака в горизонтальное положение. Молния YKK SplashGuard® надежно защищает оборудование от попадания дождя, снега, песка и пыли.



Комплексная система распределения нагрузки

Три степени регулировки плечевых ремней в верхних точках крепления адаптируют рюкзак под любой рост.

Ремни выполненные в формфакторе жилета, правильно облегают тело и способствую снятию избыточного напряжения с плеч.

Нагрудный ремень дополнительно фиксирует рюкзак во время активного движения.

Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине.

Поясной ремень имеет особую форму с вырезом, что позволяет ему располагаться вокруг верхней части бедренной кости для равномерного распределения веса.

Длина ремня регулируется чтобы соответствовать разным размерам талии для еще большего комфорта.

Ремень съемный, при необходимости его можно убрать.

При правильной настройке всех ремней и строп внутренняя алюминиевая рама эффективно передает нагрузку на бедра, уменьшая нагрузку на плечи.



Дополнительный комфорт при переноске

Плечевые ремни, задняя панель и поясной ремень изготовлены из легкой и упругой формованной пены EVA, обладающей высокими амортизирующим свойствами, что обеспечивает комфортную носку в любых погодных условиях и при полной загрузке оборудованием.

Дополнительно доступны сменные плечевые ремни, в том числе учитывающие строение женского тела.



Регулировка объема рюкзака и индивидуальная настройка внутреннего наполнения

Отсек для личных вещей выполнен в виде скрутки так, чтобы можно было отрегулировать внутренний объем в соответствии с вашими потребностями в снаряжении. Скручивая верхнюю часть, можно регулировать объем рюкзака в пределах +/- 7 литров.

Также предусмотрен быстрый доступ в отсек, который снабжен молнией с защитой от дождя и пыли YKK SplashGuard®. Внутри имеются два больших сетчатых кармана на молнии с карабином для ключей.

Отсек для личных вещей и отделение для оборудования разделены тканевой перегородкой из влагонепроницаемого полиэстера с PU покрытием.

Перегородка фиксируется молнией, если вам нужен однообъемный рюкзак, откройте молнию, удалите защитную вставку и используйте весь объем рюкзака для личных вещей. Для использовать всего объема рюкзака для оборудования, необходимо приобрести защитную вставку Shimoda большего размера.



Внутренний карман для ноутбука

На внутренней стороне клапана центрального отсека располагается карман для ноутбука 16 дюймов.

Ваш гаджет будет находиться под надежной защитой во время всего путешествия.



Большой центральный карман-органайзер на молнии

Расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри разделен перегородкой, также имеется 2 небольших кармана из полупрозрачного армированного термопластичного полиуретана с молнией. Дополнительное уплотнение позволяет переносить в центральном кармане ноутбук или планшет.



Боковые карманы

С двух сторон расположены боковые карманы на молнии.

Один для быстрого доступа к оборудованию. Второй боковой карман для небольших предметов, которые должны быть под рукой, например перчаток.

На наружной части боковых карманов расположены молнии, скрывающие сетчатые карманы с затяжкой для бутылки с водой и штатива. Оба кармана съемные, их можно перевесить на поясной ремень или полностью удалить.



2 кармана на молнии на плечевых ремнях

На плечевых ремнях два кармана на молнии. Один расширяемый для бутылки с водой. Второй для большого смартфона. В обоих карманах имеются стропы для фиксации микрофона или рации.



Размещение внешнего обвеса

Большое количество ремней, том числе из полиуретана позволяет закрепить на наружной части рюкзака штатив, монопод, сноуборд, лыжи и т.п.

Также предусмотрено большое количество петлей для установки дополнительных ремней.



Ручки для переноски

В верхней и нижней частях рюкзака расположены ручки для удобного перемещения рюкзака на транспортную ленту, в багажник и т.п. Общий вес рюкзака распределяется на две руки, снимается ненужное напряжение мышц спины при перемещении тяжелого рюкзака одной рукой. Используя боковую ручку, рюкзак можно установить на чемодан на колесах.



Внимание к деталям

Рюкзак поставляется с чехлом от дождя и специальным чехлом для хранения, встроенным в основание рюкзака.

Съемный держатель шлема для крепления шлемов на передней части рюкзака. Основная часть держателя, изготовленная из прочного трикотажа, растягивается, позволяя обернуть его вокруг шлема и удерживать его на месте. Внутри держателя есть липкие силиконовые точки, которые обеспечивают дополнительное сцепление.

Предусмотрена возможность установки гидратора.

На поясном ремне расположены две петли для подвеса ледоруба и два небольших эластичный кармана для мелкого мусора - упаковки от батончиков, конфет и т.п.

На плечевых лямках предусмотрены крепежные кольца и петли для различных аксессуаров, ремня для камеры, чехлов и другого снаряжения.



Премиальные материалы и фурнитура

Рюкзак изготовлен из водоотталкивающего, долговечного и устойчивого к разрывам Rip-Stop нейлона с армированной нитью и TPU покрытием.

Запатентованное покрытие состоит из различных смол и нетоксичной огнезащитной добавки.

Характеристики: